Fenerbahçe maçında tepki çeken TRT Spor yorumcusu özür diledi: Farkında olmadan ağzımdan çıktı

Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde görev yapan TRT Spor yorumcusu Nilay Kartaltepe, yayındaki sözleri nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Eski basketbolcu, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine özür diledi.

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Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda 7 Ekim Çarşamba akşamı oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Parkeden 79-71'lik skorla galip ayrılan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'yı son 4 sezonda 3'üncü defa müzesine götürdü.

Fenerbahçe'den Nell Angloma (sağda) ile Çimsa ÇBK Mersin'den Karlie Samuelson (solda)

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu TRT Spor'da yorumculuk yapan Nilay Kartaltepe, yayın sırasındaki sözleri nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının hedefi oldu. Mersin'in son dakikalardaki çabası hakkında "Maalesef süre yeterli olmadı" diyen eski basketbolcunun, kaçan bir basketin ardından "Ah!" sesi de mikrofona yansıdı. Nilay Kartaltepe, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan özür paylaşımı yaptı.

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"DÖRT YIL FORMA GİYDİĞİM KULÜBE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Yazılı bir açıklamada bulunan TRT Spor yorumcusu, "Yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin-Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü oluşturduğunu görüyorum. Oyuncu olarak da 4 yıl formamı giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz. İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Nilay Kartaltepe'nin Instagram paylaşımı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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