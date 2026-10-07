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Spor

Fenerbahçe'den Avrupa'da üçüncü Süper Kupa zaferi!

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Fenerbahçe'den Avrupa'da üçüncü Süper Kupa zaferi!
Başlık ResmiFenerbahçe'den Avrupa'da üçüncü Süper Kupa zaferi!

Geçtiğimiz sezon tarihinde üçüncü kez EuroLeague Şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Süper Kupa final maçında son FIBA Euro Cup Women şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

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Geçen sezon Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini saf dışı bırakarak FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.

ÜÇÜNCÜ SÜPER KUPA ZAFERİ

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 79-71 kazanan sarı lacivertliler, 2023 ve 2024'ün ardından üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

ÇBK Mersin - Fenerbahçe Tarfin
Başlık ResmiÇBK Mersin - Fenerbahçe Tarfin

Karşılaşmanın ilk periyodunda Leite ve Diaby ile rakip potada etkili olan Mersin ekibi, bu çeyreği 21-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Daha sonra rakibine oranla üstün oynayan Fenerbahçe, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında bulduğu sayılarla devreye 38-32 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten Fenerbahçe bu çeyreği 59-48'lik skorla geçti.

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, hem savunmada hem de hücumda iyi oynunu sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 79-71 kazandı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da üçüncü Süper Kupa zaferi!
Başlık ResmiFenerbahçe'den Avrupa'da üçüncü Süper Kupa zaferi!

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Maç öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer izledi.

Maçta hem Mersin ekibinin hem de Fenerbahçe'nin taraftarları takımlarına destek verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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