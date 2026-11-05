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İOKBS 2027 tarihi belli oldu… Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

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İOKBS 2027 tarihi belli oldu… Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiİOKBS 2027 tarihi belli oldu… Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2027 yılı uygulama tarihi belli oldu. Sınav tarihinin açıklanması ardından gözler başvuru sürecine çevrildi.. Peki, bursluluk sınavı başvuru takvimi belli oldu mu? İOKBS başvuruları ne zaman başalyacak?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. Takvimde İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) tarihine de yer verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulanacak.

İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı önümüzdeki yıl 25 Nisan 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

İOKBS 2027 tarihi belli oldu… Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiİOKBS 2027 tarihi belli oldu… Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

İOKBS 2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl bursluluk başvuruları 9 Şubat-11 Mart 2026 tarihleri arasında alınmıştı. MEB tarafından yayımlanacak "2027 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile yeni dönem başvuru tarihleri netlik kazanacak. İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet siteleri olan meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr üzerinden yapılıyor.

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