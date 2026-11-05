MasterChef yeni bölüm yayın tarihi, 4 Kasım Çarşamba akşamı yaşanan yayın değişikliğinin ardından araştırılıyor. TV8 ekranlarında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğinde devam eden yarışmanın beklenen bölümünün yayınlanmaması, programın takipçilerini yeni yayın takvimini incelemeye yöneltti. MasterChef'in 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelip gelmeyeceği ve önceki gün yaşanan değişikliğin nedeni merak ediliyor.

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MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanması beklenen yeni bölümü izleyiciyle buluşmadı. TV8'in yayın programında yarışmaya yer verilmesine rağmen önceki bölümlerden görüntülerin ekrana gelmesi üzerine yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. TV8'in 5 Kasım tarihli yayın akışı ve yeni bölüm duyurusu ise programın ne zaman ekrana geleceğine ilişkin bilgileri ortaya koydu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

MasterChef Türkiye, 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanacak. 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanmayan yarışmanın perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda bulunduğu yarışmada eleme haftası devam ediyor. 3 Kasım Salı günü yayınlanan bölümde kırmızı takımın takım oyununu kazanmasının ardından Tolgahan ve Ayşe eleme adayları arasında yer aldı.

MasterChef yeni bölüm bu akşam var mı, dün neden yayınlanmadı? 5 Kasım TV yayın akışı

5 KASIM PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI:

- 00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

- 02.30: Gel Konuşalım

- 04.30: Oynat Bakalım

- 06.30: Tuzak

- 07.15: Ebru ile 8'de Sağlık

- 09.00: Gel Konuşalım

- 12.00: MasterChef Türkiye

- 16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

- 20.00: MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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