MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım tarihli bölümünde eleme adayının belirlendiği oylama sırasında yaşananlar geceye damga vurdu. Şadi'nin Ayşe'ye oy verdiği sırada sergilediği tavır ve kullandığı sert ifadeler stüdyoda gerginliğe neden oldu. İki yarışmacı arasında başlayan tartışma büyüyünce Mehmet Şef müdahale ederek Ayşe ve Şadi'yi stüdyodan uzaklaştırdı. Yaşananlar sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

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Gecenin ilk bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesi için mutfağa girdi. Patates konseptiyle gerçekleştirilen takım oyununda şeflerin ortak kararıyla galibiyet kırmızı takımın oldu. Mavi takımda ise bireysel dokunulmazlık için Kübra ve Muhammed mücadele etti. Tahin ve pekmez kullanılarak hazırlanan yemeklerin değerlendirildiği, 45 dakikalık oyunun kazananı Kübra oldu. Başarısıyla dokunulmazlığı elde eden yarışmacı, eleme potasına Tolgahan'ı gönderdi.

MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef iki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

ŞADİ VE AYŞE ARASINDA GERİLİM

Gecenin ilerleyen saatlerinde ikinci eleme adayını belirlemek için yapılan oylamada ise mutfaktaki rekabet yerini tartışmaya bıraktı. Şadi'nin Ayşe hakkında kullandığı ifadeler ortamı gererken, oy pusulasını Ayşe'nin önünde birkaç kez masaya vurması gerilimi daha da artırdı. Bu davranışa tepki gösteren Ayşe, Şadi'nin hareketini saygısızlık olarak değerlendirdi. Karşılıklı sözlerin ardından tartışma büyüdü ve programda kısa süreliğine ses kesintisi yaşandı. Oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Ayşe olarak açıklandı.

MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef iki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

MEHMET ŞEF TARTIŞMAYA MÜDAHALE ETTİ

İki yarışmacı arasındaki gerginliğin artması üzerine Mehmet Şef duruma müdahale etti. Ayşe ve Şadi'nin davranışlarına tepki gösteren şef, ikiliden stüdyoyu terk ederek arka mutfağa geçmelerini istedi. Tartışmanın daha fazla büyümemesi için iki yarışmacı bir süre diğerlerinden ayrı tutuldu.

MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef iki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

MasterChef'te yaşananlar programın ardından sosyal medyanın da gündemine taşındı. Özellikle Şadi'nin oylama sırasında sergilediği hareketler izleyicilerin eleştirilerine neden oldu. X üzerinden paylaşım yapan çok sayıda kullanıcı, yarışmacının Ayşe'ye karşı tutumuna tepki gösterdi.

Haftanın eleme potasında Tolgahan ve Ayşe'nin yer almasının ardından gözler, yarışmacılar arasında yaşanan gerginliğin sonraki bölümlere nasıl yansıyacağına çevrildi.

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