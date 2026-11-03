Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

Kadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu
Başlık ResmiKadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu

Altı sezondur NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim programı, düşen reytingleri nedeniyle ekranlara veda ediyor. Programın yerine Pelin Öztekin’in sunacağı Gelinler Sofrada gelirken, Ezildi ise eski formatı “Temizlik Benim İşim” ile TV8 ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

Kaydet
|
Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Kadir Ezildi’nin sunumuyla izleyici karşısına çıkan En Hamarat Benim programı için final kararı alındı. Bir süredir reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadığı öne sürülen programın NOW TV ekranlarına veda edeceği öğrenildi. Programın yerine ise Pelin Öztekin’in sunacağı Gelinler Sofrada’nın yayınlanacağı iddia edildi.

Kadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu
Başlık ResmiKadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu

Kadir Ezildi ile kanal arasındaki anlaşmanın sona erdiği öne sürülürken, ünlü sunucunun yeni adresi de belli oldu. Televizyon kariyerine farklı bir kanalda devam etmeye hazırlanan Ezildi’nin TV8 ile anlaştığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından TV8 hesaplarını etiketlemesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Yeni projesiyle ilgili açıklama yapan Kadir Ezildi, hayranlarına ekranlara dönüş müjdesi verdi. Ezildi, daha önce sunduğu “Temizlik Benim” İşim formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığını duyurdu.

Kadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu
Başlık ResmiKadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu

"YENİ KANALIMIZDA DÖNECEĞİZ"

Yeni programıyla ilgili heyecanını dile getiren Kadir Ezildi, takipçilerinin özlediği temizlik konseptine geri döneceklerinin sinyalini verdi. Ünlü sunucu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"O eski kirli evleri özledik dediniz. Özlediğiniz için kaldığımız yerden temizliğimize devam ediyoruz. Muhteşem formatımızla yeni kanalımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekrandan çok uzak kalmadan geri geleceğiz. Formatı değiştirdik."

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.