Altı sezondur NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim programı, düşen reytingleri nedeniyle ekranlara veda ediyor. Programın yerine Pelin Öztekin’in sunacağı Gelinler Sofrada gelirken, Ezildi ise eski formatı “Temizlik Benim İşim” ile TV8 ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

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Kadir Ezildi’nin sunumuyla izleyici karşısına çıkan En Hamarat Benim programı için final kararı alındı. Bir süredir reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadığı öne sürülen programın NOW TV ekranlarına veda edeceği öğrenildi. Programın yerine ise Pelin Öztekin’in sunacağı Gelinler Sofrada’nın yayınlanacağı iddia edildi.

Kadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu

Kadir Ezildi ile kanal arasındaki anlaşmanın sona erdiği öne sürülürken, ünlü sunucunun yeni adresi de belli oldu. Televizyon kariyerine farklı bir kanalda devam etmeye hazırlanan Ezildi’nin TV8 ile anlaştığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından TV8 hesaplarını etiketlemesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Yeni projesiyle ilgili açıklama yapan Kadir Ezildi, hayranlarına ekranlara dönüş müjdesi verdi. Ezildi, daha önce sunduğu “Temizlik Benim” İşim formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığını duyurdu.

Kadir Ezildi’nin adresi belli oldu! Yeni kanalı ve programını duyurdu

"YENİ KANALIMIZDA DÖNECEĞİZ"

Yeni programıyla ilgili heyecanını dile getiren Kadir Ezildi, takipçilerinin özlediği temizlik konseptine geri döneceklerinin sinyalini verdi. Ünlü sunucu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"O eski kirli evleri özledik dediniz. Özlediğiniz için kaldığımız yerden temizliğimize devam ediyoruz. Muhteşem formatımızla yeni kanalımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekrandan çok uzak kalmadan geri geleceğiz. Formatı değiştirdik."

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