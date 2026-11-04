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MasterChef bugün neden yok, neden yayınlanmadı? MasterChef yeni bölüm tarihi

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MasterChef bugün neden yok, neden yayınlanmadı? MasterChef yeni bölüm tarihi
Başlık ResmiMasterChef bugün neden yok, neden yayınlanmadı? MasterChef yeni bölüm tarihi

MasterChef yeni bölümü bugün ekrana gelmedi. İzleyiciler, 4 Kasım Çarşamba günü TV8 yayın akışındaki değişikliği araştırıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada yeni bölümün beklenen saatte başlamaması dikkat çekti. MasterChef'in neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan tekrar bölümünün ardından yeni bölüm ekrana gelmedi. TV8'in yayın akışında yarışma programı yer almasına rağmen yeni bölümün başlamaması izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın yeni bölüm tanıtımında belirtilen tarih ise yayın takvimine ilişkin soruları beraberinde getirdi.

MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanmadı. TV8 ekranlarında saat 20.00'de başlayan programın önceki bölümlerinden görüntüler izleyiciyle buluşurken beklenen yeni bölüm ekrana gelmedi. Kanalın yayın akışında MasterChef Türkiye yer almasına rağmen bölümün tekrar yayını olması izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın yeni bölümünü bekleyenler, programın yayın gününde değişiklik yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı.

MasterChef bugün neden yok, neden yayınlanmadı? MasterChef yeni bölüm tarihi
Başlık ResmiMasterChef bugün neden yok, neden yayınlanmadı? MasterChef yeni bölüm tarihi

MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YAYINLANMADI?

MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba günü neden yeni bölümüyle ekrana gelmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. TV8'in yayın akışında yarışmaya yer verilmesine rağmen yeni bölümün yayınlanmaması, izleyicilerin ertelemenin nedenini araştırmasına yol açtı. Programın yayın gününde yapılan değişikliğe ilişkin kanalın veya yapım ekibinin duyurduğu kesin bir gerekçe bulunmuyor.

MasterChef'in son bölümünde Şadi ile Ayşe arasında yaşanan gerilim, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünün yayınlanmamasının bu olayla bağlantılı olabileceği öne sürülse de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MasterChef bugün neden yok, neden yayınlanmadı? MasterChef yeni bölüm tarihi
Başlık ResmiMasterChef bugün neden yok, neden yayınlanmadı? MasterChef yeni bölüm tarihi

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8'in resmi yayın programına göre MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 5 Kasım 2026 Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor. Yarışmanın saat 20.00'de başlaması planlanıyor.

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