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Kültür - Sanat

Eyüp Sabri Paşa'nın şaheseri: ‘Mir’âtü’l-Haremeyn’in tamamı ilk defa okurla buluşuyor

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Eyüp Sabri Paşa'nın şaheseri: ‘Mir’âtü’l-Haremeyn’in tamamı ilk defa okurla buluşuyor
Başlık ResmiEyüp Sabri Paşa'nın şaheseri: ‘Mir’âtü’l-Haremeyn’in tamamı ilk defa okurla buluşuyor

Eyüb Sabri Paşa’nın 16 yıllık emeğiyle hazırladığı, Mekke, Medine ve Arap Yarımadası’nın tarihine ışık tutan “Mir’âtü’l-Haremeyn” ilk kez bütünüyle ilmî neşirle yayımlandı. Üç eserden oluşan külliyat, beş cilt hâlinde okuyucuyla buluştu; dijital nüshası ücretsiz erişime açıldı.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Haremeyn’e ve Arap Yarımadasına dair 19. asırda kaleme alınmış en kapsamlı Türkçe kaynaklardan biri olan “Mir’âtü’l-Haremeyn” ilk defa bütünüyle ilmi olarak yayımlandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından yürütülen proje çerçevesinde Eyüb Sabri Paşa’nın “Mir’âtü’l-Haremeyn” külliyatını meydana getiren üç eser, beş cilt hâlinde okuyucuya sunuldu.

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Doç. Dr. Göker İnan’ın editörlüğünde Dr. Ömer Faruk Can ve Fatma Zehra Can Tezin tarafından neşre hazırlanan eserlerin orijinal dili korunarak metinler günümüz harflerine aktarıldı. Açıklayıcı notlar, detaylı dizinler ve tarihî fotoğraf, harita ve çizimlerle zenginleştirilen eser hem araştırmacılar hem de Haremeyn ve Arap Yarımadası tarihine alaka duyan okuyucular için kıymetli bir kaynak olarak sunuluyor. Satışa çıkan kitabın elektronik versiyonuna ise TÜYEK’in web adresinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

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Eyüb Sabri Paşa’nın on altı yıllık emeğinin ürünü olan “Mir’âtü’l-Haremeyn” eseri, Mekke, Medine ve Arap Yarımadasının tarihini ele alıyor. Müellifin kaynaklardan derlediği bilgileri kendi araştırmaları ve müşahedeleriyle buluşturması, her üç eserde de bölgeyi geçmişi ve 19. asırdaki hayatıyla birlikte tanımaya imkân veriyor

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