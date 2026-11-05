Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Bazı illerde kar yağışı başladı!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Bazı illerde kar yağışı başladı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, okul tatili beklentisini de beraberinde getirdi. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken Trabzon, Düzce ve Kastamonu'da da yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü. Sinop, Trabzon, Zonguldak, Tekirdağ ve Kastamonu'da etkili olan sağanak ise günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları, heyelan ve ulaşım sorunları yaşanırken öğrenciler ve veliler ''Yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi?'' sorularını araştırıyor. Kar tatili beklentileri sürerken gözler valilik açıklamalarında...

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Kasım ayının ilk haftasında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun doğusunda ve yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Erzurum'da kent merkezinde yağmur şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan'da da yüksek noktalarda kar görülürken Ardahan-Artvin arasındaki yüksek rakımlı alanlarda kış manzaraları oluştu. Peki, yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Kar tatili olacak mı?

Yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Bazı illerde kar yağışı başladı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Bazı illerde kar yağışı başladı!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 KASIM EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

6 Kasım 2026 Cuma günü için öğrencilerin beklediği okul tatili açıklamalarına ilişkin valiliklerden resmi bir duyuru yapılmadı. Kar yağışı ve sağanak nedeniyle herhangi bir ilde eğitime ara verildiği henüz bildirilmedi.

Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde kar yağışının başlaması, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ise kuvvetli yağışların etkili olması nedeniyle gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Ulaşımın güçleştiği ve olumsuz hava koşullarının günlük hayatı etkilediği bölgelerde yeni karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Bazı illerde kar yağışı başladı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Bazı illerde kar yağışı başladı!

6 KASIM EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ, KAR TATİLİ OLACAK MI?

Yarın için henüz kar tatili kararı alınmadı. Giresun'un Görele ilçesinde ise olumsuz hava koşulları ve yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle 5 Kasım Perşembe (bugün) öğleden sonra eğitime ara verildi. Kar tatili kararı Kırıklı İlkokulu ve Ortaokulu, Koyunhamza Ortaokulu ile Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulunu kapsadı. Ayrıca diğer taşıma merkezi okullarda öğrenim gören taşımalı eğitim öğrencileri de öğleden sonra izinli sayılacak.

Belirtilen okullar ve taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan öğrenciler için genel bir tatil kararı açıklanmadı.

İLGİLİ HABERLER
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak/bitecek? Ara tatil takvimi
HABERLER
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak/bitecek? Ara tatil takvimi
Hatay
HABERLER
Hatay'da okullar tatil mi? 5 Kasım'da sağanak yağış Hatay'da etkili oldu!
5 Kasım yarın İstanbul
HABERLER
5 Kasım yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay ve İstanbul'da sağanak ulaşımı felç etti
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.