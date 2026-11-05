Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, okul tatili beklentisini de beraberinde getirdi. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken Trabzon, Düzce ve Kastamonu'da da yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü. Sinop, Trabzon, Zonguldak, Tekirdağ ve Kastamonu'da etkili olan sağanak ise günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları, heyelan ve ulaşım sorunları yaşanırken öğrenciler ve veliler ''Yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi?'' sorularını araştırıyor. Kar tatili beklentileri sürerken gözler valilik açıklamalarında...

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Kasım ayının ilk haftasında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun doğusunda ve yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Erzurum'da kent merkezinde yağmur şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan'da da yüksek noktalarda kar görülürken Ardahan-Artvin arasındaki yüksek rakımlı alanlarda kış manzaraları oluştu. Peki, yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Kar tatili olacak mı?

Yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Bazı illerde kar yağışı başladı!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 KASIM EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

6 Kasım 2026 Cuma günü için öğrencilerin beklediği okul tatili açıklamalarına ilişkin valiliklerden resmi bir duyuru yapılmadı. Kar yağışı ve sağanak nedeniyle herhangi bir ilde eğitime ara verildiği henüz bildirilmedi.

Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde kar yağışının başlaması, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ise kuvvetli yağışların etkili olması nedeniyle gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Ulaşımın güçleştiği ve olumsuz hava koşullarının günlük hayatı etkilediği bölgelerde yeni karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Yarın okullar tatil mi, 6 Kasım için eğitime ara verildi mi? Bazı illerde kar yağışı başladı!

6 KASIM EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ, KAR TATİLİ OLACAK MI?

Yarın için henüz kar tatili kararı alınmadı. Giresun'un Görele ilçesinde ise olumsuz hava koşulları ve yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle 5 Kasım Perşembe (bugün) öğleden sonra eğitime ara verildi. Kar tatili kararı Kırıklı İlkokulu ve Ortaokulu, Koyunhamza Ortaokulu ile Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulunu kapsadı. Ayrıca diğer taşıma merkezi okullarda öğrenim gören taşımalı eğitim öğrencileri de öğleden sonra izinli sayılacak.

Belirtilen okullar ve taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan öğrenciler için genel bir tatil kararı açıklanmadı.

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