Hatay'da okullar tatil mi? 5 Kasım son dakika sağanak yağış Hatay'da etkili oldu!

Hatay'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken taşan dereler araçları sürükledi, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Bazı vatandaşların evlerinde ve araçlarında mahsur kaldığı bölgede ekipler kurtarma ve tahliye çalışması yürüttü. Vatandaşlar ''Hatay'da okullar tatil mi?'' ve ''Son dakika bugün okullar tatil mi ilan edildi?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Kaydet a- | +A

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Hatay için kuvvetli sağanak uyarısı yapmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek tatil kararına gözlerini çevirdi. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? Bugün Hatay'da hava nasıl olacak? Hatay son dakika valilik açıklaması yapıldı mı?

Hatayda okullar tatil mi? 5 Kasım son dakika sağanak yağış Hatayda etkili oldu!

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da etkili olan sağanak yağışın ardından eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündeme geldi. Dörtyol ilçesinde yaşanan su baskınları ve dere taşkınları, öğrenciler ile velilerin okul tatili konusundaki araştırmalarını artırdı. Kentte bazı mahallelerde ulaşımın olumsuz etkilenmesi ve sel sularının günlük hayatı aksatması nedeniyle gözler Hatay Valiliğine çevrildi.

5 Kasım Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunması halinde Valilik tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Hatayda okullar tatil mi? 5 Kasım son dakika sağanak yağış Hatayda etkili oldu!

HATAY DÖRTYOL'DA SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, bazı mahallelerde ciddi hasara ve su baskınlarına yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan yağışın ilerleyen saatlerde şiddetlenmesiyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde çok sayıda noktada su baskını yaşandı.

Hatayda okullar tatil mi? 5 Kasım son dakika sağanak yağış Hatayda etkili oldu!

Yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli derelerinde su seviyesi yükselerek taşkınlara neden oldu. Dere yataklarından taşan sular çevredeki yerleşim alanlarına ulaşırken bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Tarım arazilerinin bir bölümü de taşkından etkilendi.

Sel sularının kuvveti nedeniyle park halindeki bazı araçlar bulundukları yerden sürüklenirken, evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hatayda okullar tatil mi? 5 Kasım son dakika sağanak yağış Hatayda etkili oldu!

HATAY HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin tahmin raporuna göre cuma günü de kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken cumartesi günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Pazar gününden itibaren ise yağışın yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakması öngörülüyor.

Hatayda okullar tatil mi? 5 Kasım son dakika sağanak yağış Hatayda etkili oldu!

6 Kasım Cuma günü kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının 13 ila 18 derece arasında olmasıöngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklığın 20 dereceye kadar çıkacağı, pazar günü ise en yüksek 17 derece seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala