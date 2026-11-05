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Van'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?

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Van'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?
Başlık ResmiVan okullar tatil mi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son hava tahmin raporunda kent genelinde sağanak yağış beklendiği, yağışın akşam saatlerinde kuvvetini artırabileceği bildirildi. ''Van'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?'' soruları ise öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Son dakika Van tatil haberleri vatandaşların gündeminde.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Van'da hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisini sürdürmesi, gelecek hafta ise kar yağışının görülmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler Van Valiliğinin alacağı muhtemel tatil kararına çevrildi. Peki, Van'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Van'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Kentte gün boyunca etkili olması beklenen yağmur nedeniyle gözler Valilikten gelecek karara çevrildi. Meteoroloji tahminlerinde özellikle akşam saatlerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Van'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?
Başlık ResmiVan'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?

Van'da bugün eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar ise duyurulmadı. Yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda derslerin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

Van'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?
Başlık ResmiVan'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?

5 KASIM VAN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Van Valiliği 5 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle il genelinde eğitime ara verilmedi. Hava koşullarına bağlı olarak yeni bir karar alınması halinde kamuoyuna resmi kanallardan bilgi verilmesi bekleniyor.

Van'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?
Başlık ResmiVan'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?

VAN'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Van'da 5 Kasım Perşembe günü çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde 9 derece civarında seyredecek sıcaklığın öğle saatlerinde 14 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Van'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?
Başlık ResmiVan'da okullar tatil mi, 5 Kasım Van Valiliği açıklama yaptı mı?

Öğleden sonra yağmurun devam edeceği, akşam saatlerinde ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 7 dereceye kadar düşmesi beklenirken nem oranının yüzde 88'e ulaşacağı öngörülüyor. Van'da yağışlı havanın cuma ve cumartesi günlerinde de sürmesi, 9 Kasım Pazartesi günü ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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