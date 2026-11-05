İstanbul'da 5 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamaya odaklandı. ''İstanbul’da okullar tatil mi son dakika?'' merak edilirken gözler resmi duyurularda.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son hava tahmin raporunda İstanbul için yağış ve rüzgar uyarısı yapılırken bilhassa sabah saatlerinde etkili olması beklenen sağanağın günlük hayatı nasıl etkileyeceği araştırılıyor. Peki, İstanbul’da okullar tatil mi? Son dakika İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Anadolu Yakası'nda aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde etkisini artırması öngörülen yağışla birlikte kentte kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar da görülecek.

İstanbul’da okullar tatil mi 5 Kasım? Son dakika İstanbul Valiliği açıklaması bekleniyor!

İstanbul Valiliğinin 5 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunması halinde karar, kamuoyuyla paylaşılacak. Valilik tarafından il genelinde eğitime ara verildiğine yönelik bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda bugün eğitim faaliyetlerinin normal program dahilinde sürmesi bekleniyor.

İstanbul’da okullar tatil mi 5 Kasım? Son dakika İstanbul Valiliği açıklaması bekleniyor!

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 5 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı en yüksek 13 derece civarında seyredecek. Sabah saatleri itibarıyla kentte termometreler 11,1 dereceyi gösterirken hava çok bulutlu olarak ölçüldü. Nem oranı yüzde 76 seviyesinde kaydedilirken rüzgar hızı 24 kilometreye ulaştı.

İstanbul’da okullar tatil mi 5 Kasım? Son dakika İstanbul Valiliği açıklaması bekleniyor!

Günün ilk saatlerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Saat 06.00-09.00 arasında sağanak yağış tahmin edilirken sıcaklığın 12 derece dolaylarında olması öngörülüyor. Sabahın ilerleyen saatlerinde de yağışın devam etmesi bekleniyor. Saat 09.00-12.00 aralığında rüzgarın ortalama 23 kilometre, hamlelerinin ise saatte 46 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da okullar tatil mi 5 Kasım? Son dakika İstanbul Valiliği açıklaması bekleniyor!

Öğle saatlerinde yağışın şiddetini azaltarak hafif sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Saat 12.00-15.00 arasında sıcaklığın 13 dereceye yükselmesi öngörülürken öğleden sonra yağışın yerini çok bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye, gece ise 10 dereceye kadar gerileyecek.

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