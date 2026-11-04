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Yaşam

Sağanak yurdu teslim aldı! Gökyüzünü kara bulutlar kapladı, hayat felç oldu

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Yurt genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin uyarıları ardından Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Hatay'da başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Birçok noktada taşkınlar meydana gelirken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar megakentte yoğun yağışa neden oldu.

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Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Trakya ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte devam sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da görülen sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Başlık Resmiİstanbul'da görülen sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

İSTANBUL'U KARA BULUTLAR KAPLADI

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak öncesi gökyüzünü yoğun kara bulutlar kapladı. Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerinde toplanan bulutlar dronla görüntülendi.

Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede ve Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde etkili olan sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak öncesi gökyüzünü yoğun kara bulutlar kapladı.
Başlık Resmiİstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak öncesi gökyüzünü yoğun kara bulutlar kapladı.

Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.

İstanbul'da sağanak yağış Levent ve çevresinde etkili oldu.
Başlık Resmiİstanbul'da sağanak yağış Levent ve çevresinde etkili oldu.

HATAY

Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hatay'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Arsuz ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Başlık ResmiHatay'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Arsuz ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Merkez Antakya ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanan bazı caddelerde polis ve belediye ekipleri önlem aldı.

Su birikintileri nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Arsuz-İskenderun kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çekildi.

Arsuz ilçesi Karahüseyinli, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, belediye ekipleri, kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Arsuz ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Başlık ResmiHatay'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Arsuz ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

TRAKYA BÖLGESİ YAĞMURA TUTULDU

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak devam ediyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar, yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.
Başlık ResmiEdirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar, yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Başlık ResmiTekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

OKUL BÖLGESİ GÖLE DÖNDÜ

Çerkezköy'de özellikle Kızılpınar Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde yağışın etkisi daha ağır hissedildi. Gültepe İlkokulu’nun bulunduğu bölgede cadde adeta göle dönerken, yolun su ve çamurla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çamurla kaplanan yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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