Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası sıcaklıklar düşerken Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için sel riski bulunmadığını belirtti. Uzman isim İstanbul'da sıcaklığın 11 dereceye düşeceğini belirtirken megakentte kar yağışının ne zaman görülebileceğini de açıkladı.

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İstanbul'da dünden bu yana etkisini gösteren sağanak yağış, sabah saatlerinde trafiği felç etti. Kentte hava sıcaklıklarının akıbeti merak konusu olurken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE BİR KARIŞ KURU TOPRAK KALMAYACAK"

"Bugün Türkiye'nin bir karış toprağı bile kuru kalmayacak" diyen Şen; "Türkiye'de her yerde bugün yağış var. Dolayısıyla her zaman olmaz böyle durumlar. Onun için ıslanmayacak bir karış toprağı kalmayacak Türkiye'nin. Yağış devam ediyor, bazı yerlerde biraz şiddetli olacak. Karadeniz sahili, Marmara'nın doğrusu, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Osmaniye'de şiddetli yağış var. Hatay'ın kuzeyinde şiddetli bir yağış var. Burada su baskınları yapabilir. Adana'nın da doğrusunda yağış var. Diğer yerlerde su baskını yapacak şeklinde bir yağış değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Orhan Şen tarih verdi, sıcaklıklar düşüyor

İSTANBUL'DA SICAKLIK 11 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Geçtiğimiz ay can kayıplarına neden olan sel felaketine ilişkin de konuşan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da sel olmaz. Sürekli yağıyor yağmur ama bir problem olmayacak. Ama tabii alt geçitlerde filan su birikimi olabilir ama taşkın yapacak bir yağış yok. Şiddeti de azalmaya başladı zaten. Ama sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Yarından itibaren düşüş biraz da artacak. İstanbul'da sıcaklık 11-12 dereceye kadar inecek.

Anadolu'da biraz daha durum kritik. Çünkü Doğu Anadolu'da kar yağışı başlayacak cuma gününden itibaren. Nerelerde? Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt. Kar yağışı cumartesi, pazar biraz daha şiddetlenecek bu bölgede. 2-3 gün sürecek olan Doğu Anadolu'daki kar yağışı yeri beyazlatacak. Uludağ'da kar yağışı cuma günü hatta bu gece bile yağabilir.

İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Orhan Şen tarih verdi, sıcaklıklar düşüyor

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Önümüz kış artık. Dolayısıyla bundan sonra artık yağışlı bir kış mevsimi geçireceğiz. Anadolu'nun çoğu yerinde kar yağışı yağacak ama modeller Türkiye'deki kar yağışının bu sene biraz daha düşük olacağını gösteriyor. Bir de ılıman bir kış bekliyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da kar yağacak mı sorusuna net bir cevap veremiyorum. Ama İstanbul hiçbir zaman karsız bir yıl geçirmez. Kesinlikle 1-2 gün bir kar yağışı İstanbul'da görülecektir ama Ocak ayında ancak olur o.

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