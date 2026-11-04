ABD'deki tarihi seçimde Trump’ı hezimete uğratan sonuç: Sandıktan peş peşe ‘ilkler’ çıktı

HEM SENATODA HEM DE TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİLER

ABD'de milyonlarca seçmen, Kongre üyelerinin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclislerin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti. Seçim sonuçları Kongre'deki siyasi dengeleri değiştirirken, ABD tarihindeki ‘ilkleri’ de beraberinde getirdi.