ABD'deki tarihi seçimde Trump’ı hezimete uğratan sonuç: Sandıktan peş peşe ‘ilkler’ çıktı
ABD'de Başkan Donald Trump'ın hezimete uğradığı ara seçimler, ülkenin siyasi tarihinde birçok ilke sahne oldu. Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki dengelerin değiştiği seçimlerde, eyalet ve federal düzeyde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
HEM SENATODA HEM DE TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİLER
ABD'de milyonlarca seçmen, Kongre üyelerinin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclislerin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti. Seçim sonuçları Kongre'deki siyasi dengeleri değiştirirken, ABD tarihindeki ‘ilkleri’ de beraberinde getirdi.
ERKEN OYDA KATILIM REKORU
Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı.
Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.
Böylelikle, 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.
SALINCAK EYALETTE ABD SENATOSUNA SEÇİLEN İLK MÜSLÜMAN OLDU
ABD'deki ara seçimlerde Michigan eyaletinde, Mısır asıllı Müslüman aday Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'a üstünlük sağlayarak ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu.
NEW JERSEY, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE MÜSLÜMAN ÜYE GÖNDERİYOR
New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı.
Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İLK SİYAHİ BAŞKAN
Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratlar'ın lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak.
Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.
KANSAS'A 94 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR
Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton Senatörlük yarışını önde kazandı.
Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat aday oldu.
MAİNE EYALETİNDE 1995'TEN BU YANA İLK DEMOKRAT SENATÖR
Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan Senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.
SOUTH CAROLİNA'DAN 28 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR
Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçiler'in güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu
FLORİDA'YA İLK SİYAHİ VALİ
ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulanan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.
TEXAS'A LATİN KÖKENLİ İLK KADIN VALİ
Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.
Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.
ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI, ÜLKENİN İLK YERLİ KADIN VALİSİ OLDU
Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı.
Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.