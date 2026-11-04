Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev şirketlerin CEO'larını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün süren Güney Kore ziyaretinin son gününde bu ülkenin önde gelen şirketlerinin üst yöneticilerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 2 Kasım'da gittiği Güney Kore'deki programlarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin son gününde konakladığı otelde teknoloji, elektronik, biyoteknoloji ve kimya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev şirketlerin CEOlarını kabul etti

GÖRÜŞMELERDE KİMLER YER ALDI?

Kabulde LG Electronics'in Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, Celltrion'un CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev şirketlerin CEOlarını kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da farklı heyetlerin görüşmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev şirketlerin CEOlarını kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, Seul'den İstanbul'a hareket etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşlik eden heyet üyeleri de yurda döndü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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