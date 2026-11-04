Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına devam ederken kamu kurumlarında ve devlet üniversitelerinde iş deneyimi kazanmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda sonuç açıklamaları gelmeye başldı. Asil ve yedek isim listeleri üniversitelerin resmi internet adresleri üzrerinden paylaşılıyor.

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2026-2027 eğitim öğretim döneminde İŞKUR Gençlik Programı’na katılmak isteyen öğrenciler için üniversitelerde kura çekimleri düzenleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle, programda yer almaya hak kazanan asil adayların yanı sıra yedek adaylar da belirleniyor. Kura takvimi üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Belge teslim tarihleri ve sürece ilişkin diğer duyurular da üniversitelerin açıkladığı takvim doğrultusunda takip edilebilir.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden öğrenilir? Üniversitelerden peş peşe duyurular

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

Tarsus Üniversitesi kuralar için 4 Kasım 2026 tarihini belirledi. Yapılan açıklamada; "İŞKUR Gençlik Programı kapsamında başvuru yapan öğrencilerimiz arasından asil ve yedek katılımcıların belirleneceği noter kura çekimi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.00' da Şehit İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. " denildi.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden öğrenilir? Üniversitelerden peş peşe duyurular



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Üniversitesi kura çekimi için 2 gün planladı. Yapılan açıklamada; "İŞKUR Gençlik Programı kapsamında asil ve yedek talihlilerin belirlenmesi için 4-5 Kasım 2026 tarihlerinde, Saat 10:00'da, öğrencilerimize açık bir şekilde noter huzurunda Olbia A Salonunda kura çekilişi yapılacaktır." denildi.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden öğrenilir? Üniversitelerden peş peşe duyurular

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi için 4 Kasım 2026 tarihi belirledi. Yapılan duyuruya göre, Turgut Aslan Konferansı'nda gerçekleştirecek olan kura çekimi saat 10.00'da başlayacak.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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