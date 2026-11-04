İstanbul'un sağanakla sınavı: Hava karardı, bir anda başladı, trafik 'kızardı'

İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran yağmur bugün de etkisini sürdürdü. Öğle saatlerinden itibaren sağanak şiddetini artırdı, rögarlar taştı, trafik yoğunluğu mesai saati sonuna doğru artmaya başladı. AKOM'un işaret ettiği 17.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'yi aştı.

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İstanbul'da dünden bu yana aralıklarla süren sağanak, bugün de hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi. Hava öğle saatlerinde bir anda karardı.

AKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

AKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

Yol üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

AKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

Şişli'de yollar göle döndü, Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir alt geçidi ise su bastı.

AKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

Araçların yavaşlaması trafik akışının olumsuz etkilenmesine neden oldu. İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 16.15'te trafik yoğunluğu yüzde 78'i buldu.

Yoğunluk, 17.00 itibariyle yüzde 87 olarak kayda geçti.

İstanbulun sağanakla sınavı: Hava karardı, bir anda başladı, trafik kızardı

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) İstanbullulara uyarıda bulunmuştu.

AKOM, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 12-14 dereceye düşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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