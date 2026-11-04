Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

İstanbul'un sağanakla sınavı: Hava karardı, bir anda başladı, trafik 'kızardı'

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul'un sağanakla sınavı: Hava karardı, bir anda başladı, trafik 'kızardı'
Başlık ResmiAKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran yağmur bugün de etkisini sürdürdü. Öğle saatlerinden itibaren sağanak şiddetini artırdı, rögarlar taştı, trafik yoğunluğu mesai saati sonuna doğru artmaya başladı. AKOM'un işaret ettiği 17.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'yi aştı.

Kaydet
|

İstanbul'da dünden bu yana aralıklarla süren sağanak, bugün de hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi. Hava öğle saatlerinde bir anda karardı.

AKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı
Başlık ResmiAKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

BAKMADAN GEÇME
Sağanak yurdu teslim aldı! Gökyüzünü kara bulutlar kapladı, hayat felç oldu
YAŞAM

Sağanak yurdu teslim aldı! Gökyüzünü kara bulutlar kapladı, hayat felç oldu
AKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı
Başlık ResmiAKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

Yol üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

AKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı
Başlık ResmiAKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

Şişli'de yollar göle döndü, Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir alt geçidi ise su bastı.

AKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı
Başlık ResmiAKOM saat vermişti: İstanbulda hava karardı, sağanak başladı

Araçların yavaşlaması trafik akışının olumsuz etkilenmesine neden oldu. İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 16.15'te trafik yoğunluğu yüzde 78'i buldu.

Yoğunluk, 17.00 itibariyle yüzde 87 olarak kayda geçti.

İstanbulun sağanakla sınavı: Hava karardı, bir anda başladı, trafik kızardı
Başlık Resmiİstanbulun sağanakla sınavı: Hava karardı, bir anda başladı, trafik kızardı

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) İstanbullulara uyarıda bulunmuştu.

AKOM, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 12-14 dereceye düşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.