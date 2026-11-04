5 Kasım yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay ve İstanbul'da sağanak ulaşımı felç etti

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Hatay'da etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Öğrenci ve veliler ise ''5 Kasım yarın İstanbul'da okullar tatil mi?'' sorusunu gündeme taşıdı.

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Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay ve İstanbul'da bazı bölgelerde yollar geçişe kapanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'da Anadolu Yakası ile Beşiktaş ve Şişli çevresinde görülen sağanak, trafik akışını da etkiledi. Yağışların ardından tatil beklentisi de gündeme geldi. Peki, 5 Kasım yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

5 Kasım yarın İstanbulda okullar tatil mi? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay ve İstanbulda sağanak ulaşımı felç etti

5 KASIM YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü etkili olan sağanak yağışın ardından gözler 5 Kasım Perşembe günü için alınabilecek tatil kararına çevrildi. Kentin farklı noktalarında su birikintilerinin oluşması, trafikte aksamalar yaşanması ve yağışın günlük hayatı zorlaştırması nedeniyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Şu an için ise İstanbul'da 5 Kasım Perşembe günü için eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Yeni bir açıklama gelmediği sürece eğitim öğretimin normal takviminde devam etmesi bekleniyor.

5 Kasım yarın İstanbulda okullar tatil mi? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay ve İstanbulda sağanak ulaşımı felç etti



EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Trakya'da da yağışlı hava günlük hayatı etkiledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kalırken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Edirne'de bir önceki akşam başlayan yağmurun ardından kent genelinde su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü şehirde yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

5 Kasım yarın İstanbulda okullar tatil mi? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay ve İstanbulda sağanak ulaşımı felç etti

HATAY'DA SAĞANAK NEDENİYLE EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış görüldü. Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Antakya'da trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda polis ve belediye ekipleri önlem aldı. Arsuz-İskenderun kara yolu ise su birikintileri nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yağış nedeniyle yolda kalan bazı araçlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

5 Kasım yarın İstanbulda okullar tatil mi? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay ve İstanbulda sağanak ulaşımı felç etti

Arsuz ilçesinin Karahüseyinli, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri bölgede biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Kent genelinde yeni olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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