İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Megakentte yağışların etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90'a yaklaşırken, birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar, yoğunluk yaşanan duraklarda zor anlar yaşadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. İşe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, yağışın da etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul sağanakla güne başladı! Trafik kilitlendi, ulaşım çileye dönüştü

TOPLU TAŞIMA KULLANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Toplu ulaşım kullanan vatandaşlar ise metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Kent genelinde özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluşurken, trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

İstanbul sağanakla güne başladı! Trafik kilitlendi, ulaşım çileye dönüştü

İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ANADOLU YAKASI'NDA YÜZDE 89'A ULAŞTI

stanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a çıktı.

Kentte sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar ve sağanak nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

İstanbul sağanakla güne başladı! Trafik kilitlendi, ulaşım çileye dönüştü

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maltepe ile Kartal ve Pendik ile Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara istikametinde Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

İstanbul sağanakla güne başladı! Trafik kilitlendi, ulaşım çileye dönüştü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk ise Ataşehir'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy ve Zeytinburnu ile Şişli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala