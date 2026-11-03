Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren geçerli olacak serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir hafta boyunca şehir merkezinde gece sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

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Türkiye yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede yağışlar etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Soğuk hava nedeniyle iç kesimlerde don ve buzlanma, yüksek bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.

Ankara'da hava buz kesecek! Valilik tarih verip uyardı

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BİR UYARI DA ANKARA'DAN GELDİ

Ankara Valiliği de başkent için bir uyarı yayımladı. 4-10 Kasım tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının 0 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Özellikle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Ankara'da hava buz kesecek! Valilik tarih verip uyardı

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ilimizin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. 4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara il merkezinde en düşük hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki azalmaya bağlı olarak yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile erken uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir"



MARMARA VE EGE'DE YAĞIŞ, İÇ KESİMLERDE DON

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı hava yarın itibarıyla yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

Ankara'da hava buz kesecek! Valilik tarih verip uyardı

Sıcaklıklar ise batıdan başlayarak ülke genelinde düşecek. Hafta sonuna doğru mevsim normallerinin altına inmesi beklenen değerlerle birlikte özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don görülmesi bekleniyor.

Ankara'da hava buz kesecek! Valilik tarih verip uyardı

Soğuk havayla birlikte yağışın türü de değişecek. 5 Kasım Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Ankara'da hava buz kesecek! Valilik tarih verip uyardı

Cuma günü de benzer tablo sürecek. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar yağışının etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Ankara'da hava buz kesecek! Valilik tarih verip uyardı

7 Kasım'da ise karla karışık yağmur ve karın görülebileceği alanların İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlere kadar genişlemesi bekleniyor.

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