Yeni hava durumunu değerlendiren uzman isimlerden uyarılar peş peşe sıralandı. Üç uzman isim de kar yağışı için aynı günü işaret etti. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde kendini gösterecek olan yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

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Sağanak yağışın ardından gözler, Türkiye genelinde kar yağışının ne zaman etkili olacağına çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit’ten uyarılar peş peşe sıralandı.

Üç isim de aynı günü işaret ederek, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışlarının görüleceğini, bu yağışların pazar gününden sonra ise etkisini kaybedeceğini ifade etti. İşte uzmanların değerlendirmeleri…

Üç uzman kar yağışı için tek tarih verdi! Hava buz kesecek

Yeni haftanın hava durumu raporunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında beklenen hava koşullarına ilişkin konuştu.

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağışın gün ortasında kesildiğini belirten Tek, “Dün gece kuvvetli bir yağış geçişi olmuştu, yaklaşık yarımşar saatlik aralıklarla çok kuvvetli bir şekilde düştü. Çok hafif çisenti şekilde yağışlar düşüyor, önümüzdeki saatlerde tamamen ortadan kalkacak. Sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında” dedi.

Üç uzman kar yağışı için tek tarih verdi! Hava buz kesecek

“İSTANBUL’A AKŞAM YERLEŞECEK"

Tek “Marmara'nın genelinde ise yağış akşam saatlerine doğru yerleşmeye başlayacak, İstanbul için de aynı şeyleri söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Üç uzman kar yağışı için tek tarih verdi! Hava buz kesecek

“ETKİSİNİ ARTIRACAK“

Orta Akdeniz'den gelen yeni yağışlı sistemin yavaş yavaş Ege kıyılarına yerleşmeye başladığını belirten Tek şöyle uyardı:

Muğla, Aydın dikkat; Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodlu uyarıyı da yaptı. Yine aynı şekilde İzmir'de de kuvvetli yağışlar var ve öğleden sonraki saatlerde bu etkisini biraz daha fazla artırmış olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise artık Marmara ve Ege geneli, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışları göreceğiz.

Üç uzman kar yağışı için tek tarih verdi! Hava buz kesecek

“PERŞEMBE KAR YAĞIŞINI KONUŞACAĞIZ”

Yarın akşamdan itibaren sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını belirten Tek, kış şartlarının kapıya dayandığını söyledi. Tek “Sıcaklık düşüşlerinin ardından da perşembe günü özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışlarını konuşuyor olacağız. Çünkü kuzeyden gelecek olan serin ve yağışlı hava, bu bölgelerdeki yüksek rakımlı yerlerde yağışları kar yağışına dönüştürecek. Cuma gününden sonra yağışlar yurdun doğu kesimlerine kayacak, pazar gününden sonra ise etkisini kaybedecek” dedi.

ORHAN ŞEN’DEN ÇARŞAMBA UYARISI

Öte yandan bir hava durumu değerlendirmesi de CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli bir yağış beklendiğini belirten Şen, sel riskine dikkat çekti. Yağışın çok aşırı düzeyde olmasa da kuvvetli olacağını belirten Şen, toprağın bunu çekemeyeceğini ifade etti.

Şen “İstanbul sünger şehirle hiç ilgisi olmayan bir şehir. Yüzeysel akışa çok rahatlıkla geçebilir, Çarşamba günü iş çıkışında alt geçitlere dikkat etmek lazım” dedi.

Üç uzman kar yağışı için tek tarih verdi! Hava buz kesecek

PERŞEMBE KAR İHTİMALİ YÜKSEK

İlk karın görülmesinin ise çok yakın olduğu belirten Şen, özellikle Kuzey Marmara dahil olmak üzere kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

Bu düşüşle birlikte Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışının geleceği ifade eden Şen, Perşembe gününden sonra hafta sonuna doğru; Kars, Erzurum'un Palandöken, Ilgaz gibi yüksek dağları ile Karadeniz iç kesimlerindeki Şavşat gibi 1500 metrenin üzerindeki yükseltilere kar yağışı ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

“KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLİYORUZ”

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ise Perşembe günü yağışların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

"Hava sıcaklıkları yarın batı kesimlerden başlayarak azalacak. Perşembeden itibaren ise yurt genelinde düşüşünü sürdürerek mevsim normallerinin altına inecek. Buna bağlı olarak özellikle hafta sonuna doğru Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesini bekliyoruz. Pazar günü bazı il merkezlerinde de yer yer kar yağışı görebiliriz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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