Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat attı! İşitme kaybına neden olan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde iş yeri önünde bekleyen 46 yaşındaki kadın, tanımadığı bir kişinin tokatlı saldırısına uğradığını öne sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadının işitme kaybı yaşadığı belirlenirken 6 suç kaydı bulunan şüpheli Tolga Ç., ifadesinde kolunun yanlışlıkla çarptığını savundu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Nevşehir’de bir iş yeri önünde bekleyen kadına yaklaşıp tokat attığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. Olayda yaralanan kadının sağlık raporunda işitme kaybı belirlendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek biçimde yüzüne şiddetli tokat atıldığını öne sürerek şikâyetçi oldu.

Nevşehirde tanımadığı kadına tokat attı! İşitme kaybına neden olan şüpheli tutuklandı

KOLUM ÇARPTI DEDİ

Olayın sonrasında şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı bulunan şüpheli Tolga Ç.’yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.’ye çarptığını belirtti.

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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