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Aile boyu saldırı! Küfür ettiler, tokat attılar, gömleğini yırttılar, sürücüye darp kamerada

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Bakırköy’de sürücüler arasında çıkan yol vermek kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları sürücüye hakaret etti, tokat attı, giysisini yırttı.

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Karayolları Trafik Kanunu’ndaki cezaların miktarları artsa da trafikte tansiyon yine düşmüyor. Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi’nde dün iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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TOKAT ATTILAR, KÜFÜR ETTİLER

Araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları gence önce hakaret ve küfür ederken, ardından tokat atmaya başladı. Saldırı sırasında ailenin saldırdığı sürücünün kıyafetleri yırtılırken, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Aile boyu saldırı! Küfür ettiler, tokat attılar, gömleğini yırttılar, sürücüye darp kamerada
Başlık ResmiAile boyu saldırı! Küfür ettiler, tokat attılar, gömleğini yırttılar, sürücüye darp kamerada

CEZA ARTIRILMIŞTI

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmıştı. Değişikliklerle birlikte trafik ihlallerine uygulanan para cezalarında ciddi artışa gidilmişti.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyet geri alma ve 30 gün trafikten men cezası verilmesine karar verilmişti.

Aile boyu saldırı! Küfür ettiler, tokat attılar, gömleğini yırttılar, sürücüye darp kamerada
Başlık ResmiAile boyu saldırı! Küfür ettiler, tokat attılar, gömleğini yırttılar, sürücüye darp kamerada
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bakırköy
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