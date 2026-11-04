Yurt genelinde verilen sağanak alarmı sonrasında İstanbul’da yağış etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji uyarılarını yeniledi. Meteoroloji 14 ili kuvvetli sağanak yağış için uyarırken, AKOM ise İstanbul’da sağanak etkisinin akşam saatlerinde artacağını işaret etti. Peki sağanak hangi illerde kuvvetli olacak? İşte o iller…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM), dün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de devam ediyor.

Hava sıcaklığının bugün itibariyle 12-14 derece aralığına düşeceğini bildiren AKOM, “Yağışların sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor. Hava koşullarından dolayı kısa süreli (1-2 saat) yağan kuvvetli yağmurlar, yollarda göllenme, ani sel, taşkın ve su baskınlarına neden olurken yağış esnasında şimşek ve yıldırım hadiseleri de görülebilir” diyerek uyardı.

Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

NERELERDE KUVVETLİ OLACAK?

Öte yandan yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde havanın bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

14 İLİ SIRALADI

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller ise şöyle;

İl Bölge / Konum Beklenen Yağış Durumu Adana Doğusu Kuvvetli Sağanak Yağış Batman Geneli Kuvvetli Sağanak Yağış Bingöl Geneli Kuvvetli Sağanak Yağış Çanakkale Doğusu Kuvvetli Sağanak Yağış Diyarbakır Geneli Kuvvetli Sağanak Yağış Düzce Geneli Kuvvetli Sağanak Yağış Elazığ Geneli Kuvvetli Sağanak Yağış Gaziantep Batısı Kuvvetli Sağanak Yağış Hatay Çevreleri Kuvvetli Sağanak Yağış Kırklareli Doğusu Kuvvetli Sağanak Yağış Osmaniye Merkez ve Güneyi Çok Kuvvetli ve Şiddetli Sağanak Yağış Siirt Geneli Kuvvetli Sağanak Yağış Şırnak Geneli Kuvvetli Sağanak Yağış Tekirdağ Geneli Kuvvetli Sağanak Yağış

Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak dışında yer yer fırtınanın da etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin bu sabah yayınladığı rapora göre İstanbul’da ise hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA… YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, dün yurt genelinde yağışların devam edeceğini belirterek özellikle Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısını uyarmıştı.

Perşembe günü yağışların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirten Macit, hafta sonunda ise yağışların ağırlıklı olarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacağını söylemişti. Macit hafta sonuna doğru ise yüksek kesimlerde kar görülebileceğini belirtmişti.

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