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Yaşam

Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

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Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı
Başlık ResmiHavanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

Yurt genelinde verilen sağanak alarmı sonrasında İstanbul’da yağış etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji uyarılarını yeniledi. Meteoroloji 14 ili kuvvetli sağanak yağış için uyarırken, AKOM ise İstanbul’da sağanak etkisinin akşam saatlerinde artacağını işaret etti. Peki sağanak hangi illerde kuvvetli olacak? İşte o iller…

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM), dün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de devam ediyor.

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Hava sıcaklığının bugün itibariyle 12-14 derece aralığına düşeceğini bildiren AKOM, “Yağışların sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor. Hava koşullarından dolayı kısa süreli (1-2 saat) yağan kuvvetli yağmurlar, yollarda göllenme, ani sel, taşkın ve su baskınlarına neden olurken yağış esnasında şimşek ve yıldırım hadiseleri de görülebilir” diyerek uyardı.

Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı
Başlık ResmiHavanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

NERELERDE KUVVETLİ OLACAK?

Öte yandan yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde havanın bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı
Başlık ResmiHavanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

14 İLİ SIRALADI

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller ise şöyle;

İlBölge / KonumBeklenen Yağış Durumu
AdanaDoğusuKuvvetli Sağanak Yağış
BatmanGeneliKuvvetli Sağanak Yağış
BingölGeneliKuvvetli Sağanak Yağış
ÇanakkaleDoğusuKuvvetli Sağanak Yağış
DiyarbakırGeneliKuvvetli Sağanak Yağış
DüzceGeneliKuvvetli Sağanak Yağış
ElazığGeneliKuvvetli Sağanak Yağış
GaziantepBatısıKuvvetli Sağanak Yağış
HatayÇevreleriKuvvetli Sağanak Yağış
KırklareliDoğusuKuvvetli Sağanak Yağış
OsmaniyeMerkez ve GüneyiÇok Kuvvetli ve Şiddetli Sağanak Yağış
SiirtGeneliKuvvetli Sağanak Yağış
ŞırnakGeneliKuvvetli Sağanak Yağış
TekirdağGeneliKuvvetli Sağanak Yağış
Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı
Başlık ResmiHavanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak dışında yer yer fırtınanın da etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin bu sabah yayınladığı rapora göre İstanbul’da ise hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Havanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı
Başlık ResmiHavanın rengi bulut karası, sağanak üstüne sağanak uyarısı! AKOM saat verdi, Meteoroloji 14 ili sıraladı

ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA… YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, dün yurt genelinde yağışların devam edeceğini belirterek özellikle Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısını uyarmıştı.

Perşembe günü yağışların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirten Macit, hafta sonunda ise yağışların ağırlıklı olarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacağını söylemişti. Macit hafta sonuna doğru ise yüksek kesimlerde kar görülebileceğini belirtmişti.

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