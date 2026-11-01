Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor! Yeni haftanın hava raporu belli oldu

Kasım ayının ilk haftası yurt genelinde yağışlı ve soğuk geçecek. Önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmin haritasını paylaşan Meteoroloji, il il uyarılarda bulundu. İstanbul hafta boyunca yağmurlu olacak, güneş yüzünü cuma günü gösterecek. Yarın için ise 3 kente kritik uyarı geldi. İşte detaylar...

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Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Özellikle Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklenirken, Muğla, İzmir ve Aydın için meteorolojik uyarı yayımlandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde, yağışların çarşamba günü yurt genelinde etkili olacağını belirtti.

Tahminlere göre yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada sağanak görülecek. Trakya, Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

2 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

ÜÇ İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, yarın beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle üç il için uyarı yayımladı. Muğla turuncu kodla uyarılırken İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Fevzi Burak Tekin, İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini, Muğla'da ise salı sabahına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak görülebileceğini bildirdi.

Tekin, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde de yeni haftanın ilk günlerinde yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul: Yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının 19 derece olması tahmin ediliyor. Çarşamba günü yağışların kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırması bekleniyor.

Yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının 19 derece olması tahmin ediliyor. Çarşamba günü yağışların kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırması bekleniyor. Ankara: Yarın parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Yağışların salı gecesi başlaması ve çarşamba günü devam etmesi bekleniyor.

Yarın parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Yağışların salı gecesi başlaması ve çarşamba günü devam etmesi bekleniyor. İzmir: Yarın sağanak yağış etkili olacak. Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken sıcaklığın 19-21 derece arasında olması tahmin ediliyor.

4 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SICAKLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının haftanın ilk günlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

5 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

6 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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