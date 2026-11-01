Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor! Yeni haftanın hava raporu belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor! Yeni haftanın hava raporu belli oldu
Başlık ResmiSağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor! Yeni haftanın hava raporu belli oldu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kasım ayının ilk haftası yurt genelinde yağışlı ve soğuk geçecek. Önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmin haritasını paylaşan Meteoroloji, il il uyarılarda bulundu. İstanbul hafta boyunca yağmurlu olacak, güneş yüzünü cuma günü gösterecek. Yarın için ise 3 kente kritik uyarı geldi. İşte detaylar...

Kaydet
|

Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Özellikle Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklenirken, Muğla, İzmir ve Aydın için meteorolojik uyarı yayımlandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Meteoroloji 25 ili tek tek açıkladı: Sağanak ve sel riski kapıda
GÜNDEM

Meteoroloji 25 ili tek tek açıkladı: Sağanak ve sel riski kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde, yağışların çarşamba günü yurt genelinde etkili olacağını belirtti.

Tahminlere göre yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada sağanak görülecek. Trakya, Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

2 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
Başlık Resmi2 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

ÜÇ İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, yarın beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle üç il için uyarı yayımladı. Muğla turuncu kodla uyarılırken İzmir ve Aydın için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Fevzi Burak Tekin, İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini, Muğla'da ise salı sabahına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak görülebileceğini bildirdi.

Tekin, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
Başlık Resmi3 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde de yeni haftanın ilk günlerinde yağışlı hava etkili olacak.

  • İstanbul: Yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının 19 derece olması tahmin ediliyor. Çarşamba günü yağışların kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırması bekleniyor.
  • Ankara: Yarın parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Yağışların salı gecesi başlaması ve çarşamba günü devam etmesi bekleniyor.
  • İzmir: Yarın sağanak yağış etkili olacak. Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken sıcaklığın 19-21 derece arasında olması tahmin ediliyor.
4 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
Başlık Resmi4 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SICAKLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının haftanın ilk günlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

5 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
Başlık Resmi5 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
6 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
Başlık Resmi6 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.