Kasım ayının ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, kasım ayı ara tatil sürecini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatil tarihlerini duyurmuştu. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek?

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge, geride bıraktığımız haziran ayında 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmişti. Belirlenen takvim doğrultusunda okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, yılın ilk ara tatilini kasım ayı ortasında yapacak.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak/bitecek? Ara tatil takvimi

KASIM AYI ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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