Gelinim Mutfakta 5 Kasım Perşembe günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü, hem günlük çeyrek altını kazanmak hem de haftalık toplam puanlarını yükseltmek için mücadele ediyor. Haftanın ilk üç gününde oluşan sıralamanın ardından 5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi araştırılıyor.

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Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım Perşembe günü yarışmacılar, haftalık final öncesinde puanlarını artırmak için mutfağa giriyor. Günün yemeği Beğendili Köfte Bohçası'nı hazırlayan dört gelin, tabaklarını kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Haftanın önceki bölümlerinde alınan sonuçlar, toplam puan sıralamasında belirleyici olurken günün çeyrek altınını hangi yarışmacının kazanacağı da izleyiciler tarafından takip ediliyor.

5 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü, çeyrek altın için yarışıyor. Günün menüsünde yer alan Beğendili Köfte Bohçası'nı hazırlayan gelinler, yemeklerini kayınvalidelerin beğenisine sundu. Yarışmada günün birincisi, değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alan isim olacak. 5 Kasım Perşembe gününün kazananı ve çeyrek altını alan yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Yarışmanın 4 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ise Tuğba, 18 puanla birinciliği elde ederek çeyrek altının sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, toplam puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA TOPLAM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta'da 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde yapılan değerlendirmelerin ardından üç günlük toplam puan tablosu belli oldu. Haftaya 17 puanla başlayan Tuğba, salı ve çarşamba günlerinde aldığı 18'er puanla toplamını 53'e yükseltti. Öykü 45 puanla ikinci sırada yer alırken Yeşim 41 puanla üçüncü, Cemile ise 37 puanla dördüncü oldu. İlk üç günün sonuçlarına göre lider Tuğba ile en yakın rakibi Öykü arasında 8 puan fark bulunuyor.

Gelinim Mutfakta üç günlük toplam puan durumu:

Tuğba: 53

Öykü: 45

Yeşim: 41

Cemile: 37

5 Kasım puanları eklenince toplam puan tablosu güncellenecek.

5 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 5 Kasım Perşembe gününe ait puanları, kayınvalidelerin değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Yarışmacılar, günün yemeği Beğendili Köfte Bohçası'nı hazırlayarak en yüksek puana ulaşmaya çalışıyor.

5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu:

Tuğba: Henüz açıklanmadı

Öykü: Henüz açıklanmadı

Yeşim: Henüz açıklanmadı

Cemile: Henüz açıklanmadı

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