Trabzonspor-Freiburg maç kadrosu muhtemel 11'ler! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, 3. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor-Freiburg maç kadrosu muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündemindeyken ''Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?'' sorusu da merakla araştırılıyor.

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İlk iki maçından 6 puan çıkaran Karadeniz ekibinde gözler sahaya çıkacak ilk 11'e çevrildi. Trabzonspor-Freiburg maçının muhtemel kadroları açıklanırken sakat ve cezalı futbolcular da belli oldu. Peki, karşılaşmada kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte, Trabzonspor-Freiburg maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Trabzonspor-Freiburg maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

TRABZONSPOR-FREİBURG MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Freiburg karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da bazı futbolcular kadroda yer alamayacak. Bordo-mavililerde kırmızı kart cezası bulunan Sidny Cabral, Alman ekibine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Aral Şimşir, Franculino Dju ve Arseniy Batagov da mücadelede görev alamayacak. Kaleci Onuralp Çevikkan da sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Trabzonspor-Freiburg maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

TRABZONSPOR-FREİBURG MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Cenk, Samet, Wagner Pina, Fabinho, Muci, Bouchouari, Saviolo, Salah, Onuachu

Freiburg: Backhaus, Makengo, Lienhart, Ginter, Treu, Eggestein, Engelhardt, Scherhant, Suzuki, Beste, Matanovic

Trabzonspor-Freiburg maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.45'te çalacak.

Karşılaşmanın hakemliğini Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver üstlenecek. Tohver'in yardımcılık görevlerini ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

Trabzonspor-Freiburg maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Freiburg arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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