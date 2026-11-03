Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi belli oldu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA, Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor-Freiburg karşılaşmasına Estonyalı hakem Kristo Tohver'i atadı.

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Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Freiburg takımını konuk edeceği mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.

Kristo Tohver

UEFA'nın açıklamasına göre; Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Estonyalı Kevin Kaivoja olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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