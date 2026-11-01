Trabzonspor, Thomas Reis'le durdurulamıyor: Fırtına 7'de 7 yaptı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'lık skorla mağlup ederek ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde 5'i Süper Lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 7 karşılaşmayı da kazanan bordo mavililer, puanını 22 yaparak zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe beraberliğinin ardından çıktığı 5 lig maçından da yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

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Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı.

TRABZON'DAN RAHAT GALİBİYET

Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak zirvede takibine devam etti. Karadeniz ekibinin galibiyet gollerini 45+2. dakikada Stefan Savic ve 61. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

SAVIC SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'da karşılaşmanın ilk golü atan savunma oyuncusu Savic, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. İkinci golü atan Muçi ise bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

REIS FIRTINASI SÜRÜYOR

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke'nin yerine göreve gelen Thomas Reis yönetiminde 5'i Süper Lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 7 karşılaşmayı da kazandı. Bordo mavililer, Alman çalıştırıcıyla ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3 ve Gaziantep FK'yi mağlup etti.

Trabzonspor - Gaziantep FK

TRABZONSPOR'UN ZİRVE İNADI

Bu skorla ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan toplayan bordo mavili ekip, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Freiburg'u konuk edecek Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ise Alanyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trabzonspor - Gaziantep FK

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.

25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.

34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.

36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor - Gaziantep FK

61. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan filelerle buluştu: 2-0.

75. dakikada Gidado'nun pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, açıyı daraltan Onana'dan kornere çıktı.

85. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafeden Umut Nayir'in şutunda, top yandan auta gitti.

90. dakikada Sebahattin Destici'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Maxim'in kafa vuruşunda top kaleci Onana da kaldı.

90+4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, sağdan ceza alanına giren Salah'ın şutunda kaleci Ataberk Dadakteniz, tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor - Gaziantep FK

REIS'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, sakat oyuncularının yokluğunda kadroda bazı değişikliklere gitti.

Alman teknik adam, Franculino Dju'nun yerine sakatlığı sona eren Paul Onuachu'ya görev verirken Aral Şimşir'in yokluğunda da Saviolo'yu sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, defansın solunda Mustafa Eskihellaç'ı yedek kulübesine çekerken Cabral'a görev verdi.

Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

Trabzonspor - Gaziantep FK

ONUACHU 2 HAFTA SONRA

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Paul Onuachu, Franculino Dju'nun yerine forma giydi.

En son Samsunspor maçında 12 dakika forma giyen Nijeryalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçının ardından tekrar formasına kavuştu.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Papara Park tribünlerinin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdiler. Az sayıda Gaziantep FK taraftarı da tribünde yer aldı.

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