Trabzonspor'un rakibi Freiburg: Salah, Avrupa'da 3'te 3 peşinde
UEFA Konferans Ligi'nde 5 Kasım Perşembe günü Freiburg'u konuk edecek Trabzonspor'da Muhammed Salah, hücumda en önemli isimlerden olacak. 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, Alman ekibinin fileleri havalandırırsa Avrupa'da 3'te 3 yapacak.
Trendyol Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Muhammed Salah, 14 karşılaşmada toplam 10 gol ile Trabzonspor'un en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
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Mısırlı yıldız, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandırdı. Salah, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.
İÇ SAHADA COŞUYOR
Muhammed Salah, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 10 golünün 8'ini Papara Park'ta kaydetti. Mısırlı oyuncu, Galatasaray maçında 3, Başakşehir karşılaşmasında 2, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı.
Salah, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler maçlarındaki birer golünü deplasmanlarda attı.
LİGDE 2 MAÇTIR SUSKUN
Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58'inci dakikasında oyuna girerek ilk defa bordo-mavili formayı giyen Salah, 14 resmi karşılaşmada 1104 dakika sahada kaldı.
Salah, bu süre içerisinde sadece 2 hafta üst üste suskun kaldı. Salah, ligin son 2 haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 ve sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği maçlarda gol kaydedemedi.