Trabzonspor'un borcu açıklandı: Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken çıkış

Trabzonspor'un 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcu 2 milyar 951 milyon lirayı aştı. Başkan Ertuğrul Doğan ise bordo-mavili kulübün artık yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da konuşulduğunu söyledi.

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Trabzonspor Kulübü'nün olağan mali genel kurulunda bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 lira olduğu açıklandı. Genel kurulda söz alan Başkan Ertuğrul Doğan ise kulübün sportif yapılanması ve son dönemdeki değişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Trabzonspor'un olağan mali genel kurulunda kulübün mali tablolarına ilişkin veriler üyelerle paylaşıldı. Açıklanan rakamlara göre bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcu 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 lira olarak kayıtlara geçti.

Genel kurulda kürsüye çıkan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "3-4 yıllık planlama dememize rağmen değişim yapma durumunda kaldık. Başarılı bir geçiş süreci yaşadık. Değerli hocamız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele verdiler. Benim ve onlar için stresli bir dönemdi. Hızlı ve iyi bir geçiş yaptık. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gitmenin dışında artık Türkiye değil dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Sattığımız ve getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse kimileri getirebileceğini gösterdi. Futbolcular Trabzon'a gelir ve çok mutlu olur. Her yerde Trabzonspor'u anlatıyorlar." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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