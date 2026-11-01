A Milli Takım'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın futbolcularla iletişimine ilişkin tartışmalara yeni bir iddia eklendi. Tecrübeli teknik adamın yardımcısının telefonlarına ilk etapta cevap alamadığı, daha sonra geri dönüş yapan ismin Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz olduğu öne sürüldü.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın futbolcularla iletişimine ilişkin gündeme gelen iddialara bir yenisi eklendi. Milli futbolculardan birinin Yalçın’ın kendisiyle görüşmek için yaptığı aramalara ilk etapta cevap vermediği, daha sonra ise geri dönüş yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci İbrahim Seten, söz konusu futbolcunun Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz olduğunu iddia etti. Seten, Yalçın’ın yardımcısının milli futbolcuyu birkaç kez aradığını ancak telefonlara cevap alamadığını, yaklaşık 10 dakika sonra ise Barış Alper’in geri dönüş yaparak Sergen Yalçın ile görüştüğünü aktardı.

Milli Takım'da telefon krizi: Sergen Yalçın'ın aramasını açmayan isim gündem oldu

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN ADINI VERDİ

İbrahim Seten, söz konusu olayın nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:

“Sergen Yalçın’ın telefonlarını açmayan oyuncu Barış Alper Yılmaz. Sergen Yalçın’ın yardımcısı arıyor bir iki kere. Barış Alper açmıyor. 10 dakika sonra geri dönüyor Sergen Yalçın’a. Telefonu açmayınca da bu konu haber oluyor.”

Milli Takım'da telefon krizi: Sergen Yalçın'ın aramasını açmayan isim gündem oldu

TFF İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sergen Yalçın’ın milli futbolcularla iletişim kurmakta zorlandığı yönündeki iddialara daha önce yaptığı açıklamayla cevap vermişti.

Federasyon, teknik direktör ile milli futbolcular arasında iddia edildiği gibi bir iletişim sorunu yaşanmadığını belirtmiş, oyuncuların Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden memnuniyet duyduğunu bildirmişti. TFF, söz konusu haberleri ise "hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlar" olarak nitelendirmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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