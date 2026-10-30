Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

TFF'den Sergen Yalçın için yeni açıklama: Başka hiçbir beyanatı yok

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TFF'den Sergen Yalçın için yeni açıklama: Başka hiçbir beyanatı yok
Başlık ResmiTFF'den Sergen Yalçın için yeni açıklama: Başka hiçbir beyanatı yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Riva'da 22 Kasım'da gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye beyanat vermediğini duyurdu.

Kaydet
|

TFF, Vincenzo Montella sonrası A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalara devam ediyor. "Bazı milli futbolcuların, Yalçın'ın telefonlarını cevapsız bıraktığı" iddiasını yalanlayan Futbol Federasyonu, "deneyimli çalıştırıcının imza törenindeki açıklamaları dışında bir beyanatı olmadığını" belirtti.

Sergen Yalçın, 22 Kasım'da 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Başlık ResmiSergen Yalçın, 22 Kasım'da 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur.

ÖNERİLEN HABERLER
TFF
SPOR

TFF'den olay Sergen Yalçın iddiasına tepki: Hayal ürünü, art niyetli!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.