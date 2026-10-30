TFF'den Sergen Yalçın için yeni açıklama: Başka hiçbir beyanatı yok
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Riva'da 22 Kasım'da gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye beyanat vermediğini duyurdu.
TFF, Vincenzo Montella sonrası A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalara devam ediyor. "Bazı milli futbolcuların, Yalçın'ın telefonlarını cevapsız bıraktığı" iddiasını yalanlayan Futbol Federasyonu, "deneyimli çalıştırıcının imza törenindeki açıklamaları dışında bir beyanatı olmadığını" belirtti.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle:
A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur.