TFF, PFDK cezalarını az buldu: Tahkim Kurulu'na "bahis" itirazı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında Profesyonrl Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 448 yöneticiden 301'ine ceza verilmemesi, diğer yöneticilerin ise cezalarının hafif bulunması gerekçesiyle harekete geçti. İbrahim hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, konunun yeniden incelenmesi için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.

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Süper Lig ve 1'inci Lig yöneticilerine yönelik bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde görev yapan 448 isim, PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, 301 isme ceza vermezken, aralarında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da yer aldığı ve bahis oynadığı tespit edilen diğer yöneticilere ise 45'er günlük hak mahrumiyeti cezası vermişti. Kararların hem ceza adaleti hem de geçmiş uygulamalar bakımından sorunlu olduğunu savunan TFF, resmi itiraz sürecini başlattı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

"BARİZ ÇELİŞKİ VAR"

HT Spor'da yer alan habere göre; 7 günlük yasal itiraz süresinin 6'ıncı gününde Tahkim Kurulu'na sunulan dilekçede, PFDK'nın son bir yıl içinde bahis fiilleriyle ilgili verdiği kararlar hatırlatıldı. Disiplin müfettişliği, mevcut yaptırımların ve cezasızlık kararlarının yerleşik disiplin içtihatlarıyla bariz bir çelişki oluşturduğuna dikkat çekti.

TFF'DEN İKİ AŞAMALI ALEP

Dosyanın esastan yeniden ele alınması gerektiği vurgulanan başvuruda, iki aşamalı talepte bulunuldu; dosyanın öncelikli olarak yeniden yargılama yapılmak üzere PFDK'ya iade edilmesi; bu talebin uygun görülmemesi halinde gerekçeli kararın tebliğinin ardından federasyona kapsamlı temyiz dilekçesi hazırlayabilmesi için en az 3 haftalık ek süre tanınması istendi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

TAHKİM'İN KARARI BEKLENİYOR

Federasyonun hamlesinin ardından gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi. Tahkim'in TFF'nin itirazını haklı bularak dosyayı iade etmesi halinde, PFDK'ya sevk edilen yüzlerce yönetici için daha ağır cezalar gündeme gelebilir. Kurulun, önümüzdeki günlerde toplanarak federasyonun itirazını karara bağlaması bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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