Fenerbahçe, TFF'ye bildirdi: Yeni forma ortaya çıktı

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda giyeceği 4'üncü formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Yeni forma gri renkli tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe'nin, 2026-2027 formalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün bu sezon giyeceği 4'üncü forma sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin yeni forması

Sarı-lacivertli kulübün Futbol Federasyonu'na bildirdiği forma, gri ağırlıklı tasarımıyla öne çıkıyor. Formanın ön bölümünde kulüp arması, sponsor spor giyim firmasının logosu ve sponsor firmanın adı yer alırken, kollarda da sponsor logoları bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yeni forması

Formanın arka kısmında siyah renkte büyük forma numarası ile oyuncu ismi, sırt bölümünün üst bölümde ise sponsor firma markası yer alıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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