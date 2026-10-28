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TFF 2'nci Lig'den A Milli Takım'a gitti: Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı

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TFF 2'nci Lig'den A Milli Takım'a gitti: Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı
Başlık ResmiTFF 2'nci Lig'den A Milli Takım'a gitti: Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibine Erol Ayçiçek katıldı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da görev yapan 49 yaşındaki kaleci antrenörü, Yalçın ile yeniden bir araya geldi.

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Vincenzo Montella dönemi sonrası A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenen Sergen Yalçın'ın ekibi şekilleniyor. Son olarak 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da çalışan Erol Ayçiçek, milli takımın kaleci antrenörlüğüne getirildi.

Sergen Yalçın
Başlık ResmiSergen Yalçın
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Fethiyespor, Kulübü Erol Ayçiçek'in yeni görevini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fethiyespor'un paylaşımı
Başlık ResmiFethiyespor'un paylaşımı

Erol Ayçiçek, Yalçın ile daha önce Beşiktaş'ta da birlikte çalışmıştı. Siyah-beyazlılarda aynı teknik kadroda görev yapan ikili, bu defa A Milli Takım'da buluştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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