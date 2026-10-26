Türk futbolunda yeni dönem: Artık yabancı değil, yerli sayılacaklar
Türk futbolunda devrim niteliğinde bir değişim yaşanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılmaması için planlama yapıldığını duyurdu. Zorlu, iki yılda bir Türk Dünyası Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını da belirtti.
Tartışma konusu olan "yabancı kuralı"na dair yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde çarpıcı bir açıklamaya imza attı.
TÜRK DEVLETLERİ OYUNCULARI "YERLİ" OLACAK
AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kürşad Zorlu, ortak alınan kararla birlikte Türk devletleri futbolcularının, karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılacağını açıkladı.
TÜRK DEVLETLERİ FUTBOL KUPASI GELİYOR
Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, "Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılması uygulaması ile Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturulacak. Aynı zamanda iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.