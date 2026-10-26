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Türk futbolunda yeni dönem: Artık yabancı değil, yerli sayılacaklar

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Türk futbolunda yeni dönem: Artık yabancı değil, yerli sayılacaklar
Başlık ResmiTürk futbolunda yeni dönem: Artık yabancı değil, yerli sayılacaklar

Türk futbolunda devrim niteliğinde bir değişim yaşanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılmaması için planlama yapıldığını duyurdu. Zorlu, iki yılda bir Türk Dünyası Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını da belirtti.

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Tartışma konusu olan "yabancı kuralı"na dair yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Süper Lig'de 10+4 kuralı uygulanıyor. Kulüpler, kadroya en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilir. Bu isimlerin 10'u için yaş kısıtlaması bulunmuyor. 14 futbolcunun 4'ünün ise 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.
Başlık ResmiSüper Lig'de 10+4 kuralı uygulanıyor. Kulüpler, kadroya en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilir. Bu isimlerin 10'u için yaş kısıtlaması bulunmuyor. 14 futbolcunun 4'ünün ise 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

TÜRK DEVLETLERİ OYUNCULARI "YERLİ" OLACAK

AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kürşad Zorlu, ortak alınan kararla birlikte Türk devletleri futbolcularının, karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılacağını açıkladı.

Kürşad Zorlu
Başlık ResmiKürşad Zorlu

TÜRK DEVLETLERİ FUTBOL KUPASI GELİYOR

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, "Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılması uygulaması ile Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturulacak. Aynı zamanda iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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