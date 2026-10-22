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Hacıosmanoğlu'ndan Sergen Yalçın itirafı: Listelerin hiçbirinde yoktu!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın başarılı olacağına inandığını söyledi. Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile yolların ayrılması sonrası basında çok sayıda hoca adayının gündeme geldiğini, Sergen Yalçın'ın ise listelerde isminin geçmediğine söyledi.

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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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"ÇOK SAYIDA ADAY YAZDILAR, YALÇIN YOKTU"

Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın hakkının yenmemesi gerektiğini belirterek, "Çalıştığı sürece içerisinde Türk futbolunun gelişiminde başarılar elde etti. Ona teşekkür ediyorum. Bu süreçte yabancı hoca da getirebilirdik ama 'Türk Milli Takımı'nın elbette Türk'ün çalıştırmasının gururunu yaşıyoruz' diye söyledim. Montella'dan sonra basın teknik direktör adayları koydu, 6-7 isim yazıldı. Listelere baktım, hiçbirinde Sergen Yalçın yoktu" dedi.

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"DELİKANLILIĞINA GÜVENİYORUM"

Tecrübeli hocaya övgü yağdıran TFF Başkanı, "Sergen Yalçın'ın adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası başka bir şey. Zekasıyla çalışkanlığıyla birleştirirse ben inanıyorum ki onlarla beraber hem hocalık hem de ağabeylik yaparak, üstün başarıla yaşayacağına inandığım için direkt kendisiyle konuştuk. O da 'Bu gurur bana yeter' dedi. Allah ona da yardımcı olsun. Daha çok çalışarak, Sergen Yalçın'ın kim olduğunu herkese gösterirsin, tek dileğim o. Bütün sorumluluk kendinde. Kendi adına o mücadeleyi vermesini istiyorum. Elbette ki milli takımın teknik direktörü olmak onun gururu, sorumluluğu başka bir şeydir. Bazı insanlar konuşabilir. Hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu biliyorum, karakterini biliyorum. 17 yaşındayken Süleyman Seba döneminden beri bir çizgisi vardı. Allah kalbine göre versin. Hep beraber çok çalışmamızı lazım. Bizim de görevimiz saha dışında onu rahat çalışacak imkanı sunmak. Başaracağına sonsuz inancım var" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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