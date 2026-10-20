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"Böyle soru mu olur" dedi, "Instagram" cevabı şaşkına çevirdi: Çok var!

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Başlık Resmi"Böyle soru mu olur" dedi, "Instagram" cevabı şaşkına çevirdi: Çok var!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik patronu Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı programda, geçmişte sarf ettiği "Santrforsuz oyun olmaz kardeşim" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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Vincenzo Montella sonrası A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın, İtalyan hocanın tercih ettiği forvetsiz oyun sistemine gönderme yapılarak "Santrforu nereden bulacaksınız?" sorusu yöneltildi. 53 yaşındaki çalıştırıcının cevabı stüdyoda bulunanları kahkahaya boğdu.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon görev yaptığı Beşiktaş'ta başarısız bir dönem geçirdi.
Başlık ResmiSergen Yalçın, geçtiğimiz sezon görev yaptığı Beşiktaş'ta başarısız bir dönem geçirdi.

Kafa Sports yayınında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın ile sunucu Candaş Tolga Işık arasındaki geçen diyalog gündeme oturdu. Yalçın, Montella'nın aksine santrforlu sistemi tercih edeceğini vurguladı.

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"INSTAGRAM" ESPRİSİ

Candaş Tolga Işık: Yaptığımız programlarda 'Santrforsuz oyun olmaz kardeşim' diyordunuz.

Sergen Yalçın: Evet, santrforsuz olmaz. Doğru söylüyorum.

Candaş Tolga Işık: Peki nereden bulacaksınız santrforu?

Sergen Yalçın: Instagram... Ne demek ya nereden bulacaksınız? Böyle bir soru mu olur!

Candaş Tolga Işık: Sen diyordun ya hocam, 'Türk Milli Takımı'nda santrfor yok' diye.

Sergen Yalçın: Var, ya niye yok. Bir sürü santrfor var! Niye yok!

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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