A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sonrası teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini bizzat duyurdu. Yalçın, "Maaşımı bile konuşmadım. Şimdi bu iki maç var. Yani çok hızlı bir şekilde hazırlanmak lazım" açıklamasında bulundu. Anlaşmanın 4 yıllık olduğu dile getiren Yalçın, teklifin kendisine nasıl ulaştığını ve süreci anlattı.

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Vincenzo Montella'nın görevden ayrılmasından sonra A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini bizzat duyurdu.

Kafa Sports'a konuşan Yalçın, "Hepimiz için hayırlı olsun. Ülkeye hayırlı olsun. Son dönemde yani son 2-3 gün içinde ciddi gelişmeler oldu konuyla ilgili. Ay-yıldız biliyorsunuz her şeyin üzerindedir" dedi.

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu

"MAAŞIMI KONUŞMADIM"

Teklifin nasıl geldiği sorusuna cevap veren Yalçın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini aradığını belirterek, "İbrahim Başkan aradı da onunla konuştuk. Dostluğumuz var zaten. Ben de olumlu baktım yani 'tamam' dedim. Maaşımı bile konuşmadım" sözlerini kullandı.

Hacıosmanoğlu ile görüşmesinde birçok konuyu görüştüklerini dile getiren Yalçın, "Görüşelim dedi. Bir istişare yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Oturduk konuştuk ya bayağı 2 saat falan konuştuk yani bir sürü konu konuştuk. Milli takımı da konuştuk. Ne yaparız, ne ederiz? Nasıl olur? Nasıl biter? Ben de anlattım ona. İyi iyi olması lazım. Hepimizin iyiliği için bu işin iyi gitmesi lazım. İnsanların sevinmeye ihtiyacı var. Sevinmeleri lazım. Onları mutlu etmeliyiz. Bunun için neler yapabiliriz, onları konuştuk. İnşallah yaparız diye ümit ediyoruz. Onun için bu işi kabul ettik" açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu

ANLAŞMA 4 YILLIK

Sözleşmenin 4 yıllık olduğunun altını çizen Yalçın, "Anlaştım işte 4 sene. Ya bilmiyorum yani çok önemli değil ki yani. Milli Takım olduğu zaman sence bu kadar önemli mi bu konular? Ne olacak ya? Atla deve değil yani. Sonuçta milli takımda çalışacağız biz. Bu bizim için çok değerli bir iş. Çok önemli bir iş. Burada maddiyat veya başka konular hep geride kalır yani." şeklinde konuştu.

DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Heyecanlı olduğunu ve çalışmak, başarılı olmak istediğini ifade eden Sergen Yalçın, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Şüphesiz yani kulüp takımlarının çok üzerindedir her zaman. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Tabii benim için de gurur verici, mutluluk verici. Zaten hayır deme lüksümüz zaten yok. O yüzden gururlu bir şekilde, mutlu bir şekilde inşallah halkımızın da desteğiyle, herkesin desteğiyle başarılı bir, milli takım yolu inşallah bizi bekliyordur. Milli takım bambaşka bir yer. Yani kulüp takımları farklı, milli takım çok farklı. Yani ülkenin antrenörü olmak, halkın antrenörleri olmak çok bambaşka bir şey. Tabii devamında başarılı olmak var, iyi işler yapmak var. Şu anda tabii çok sağlıklı bir gidişat yok ama futbolun içinde bunlar da var. Futbolun içinde bunlar her zaman işleri gitmez. Herkesten de destek vermesini istiyoruz. Destek verin yani çocuklara. İşte çocuklar maç oynuyorlar. Çocuk milli takım futbolcusu ıslıklanmaz. Doğru mu? Olmaz. Yapmayın. Çocuklara destek verin. Bu çocuklar yarın Avrupa Şampiyonası maçları oynayacak. Dünya Kupası maçları oynayacak. Bunların hepsi bizim oyuncularımız. Bunlara sonuna kadar destek verelim. İşler her zaman iyi gitmez futbolda. Bazen kötü de gidebilir. Bazen kaybedersin. Bazen çok kötü kaybedersin. Bazen çok demoralize olursun. Çok kötü durumlara düşebilirsin. Bu oyunun hep içinde bunlar var. Ama sen sonunda oradan güçlü çıkabiliyor musun? Ona bakacaksın. Biz oradan güçlü çıkacağız..

EKİBİ BELLİ OLDU MU?

A Milli Takım'ı birlikte çalıştıracağı ekibe ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçın, "Kendi ekibimle çalışıyorum. İşte Niyazi hoca var. Emre var. Kaytaz var. Ozan var. Kaleci antrenörüm var, analizcilerim var, bir iki kişi belki takviye yapmamız gerekirse bilmiyorum ama yok gibi duruyor ama yapabiliriz. Şimdi bu iki maç var. Yani çok hızlı bir şekilde hazırlanmak lazım." diye konuştu.

TAKIMIN SANTRAFORU KİM OLACAK?

A Milli Takım'ın santrforsuz olamayacağının altını çizen Sergen Yalçın, "Peki nereden bulacaksınız santrforu?" sorusuna, "Instagram... Ne demek ya nereden bulacaksınız? Böyle bir soru mu olur! Var ya niye yok, bir sürü santrfor var! Niye yok!" cevabını verdi.

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