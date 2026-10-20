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Sergen Yalçın, A Milli Takım'a dönecek ismi duyurdu: Gerekirse özür diler!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile anlaşma sağlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Vincenzo Montella döneminde A Milli Futbol Takımı'ndan uzak kalan Lille kalecisi Berke Özer ile konuşacağını söyledi.

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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olduğunu duyuran Sergen Yalçın, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella döneminde kadro dışı kalan 26 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'le ilgili kararını duyurdu.

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"ÇÖZÜLEMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"

Kafa Sports'ta açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Berke Özer, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyiyor.
Başlık ResmiBerke Özer, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyiyor.

"GELECEK TABİİ Kİ"

Sergen Yalçın, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa özür diler. Çözeriz. Oyuncular hata yaptı diye cezalandırmayacağız" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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