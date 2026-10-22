Sergen Yalçın, A Milli Takım için imzayı attı: Halkın teknik direktörüyüm

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı. Yalçın, "Bugün kariyerimin en önemli günü" dedi.

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Vincenzo Montella ile yollar ayrıldıktan sonra A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğü getirilen Sergen Yalçın için TFF'nin Riva'daki merkezinde imza töreni düzenlendi.

"MADDİ KONULARI ÖN PLANA ÇIKARMADI"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Sergen Yalçın herkesin yakından tanıdığı, Türk futbolu en değerli isimlerinden birisidir. Futbol bilgisi ve tecrübesini, A Milli Takım için kullanacaktır. Hocamız bu görevi kabul ederken, maddi konuları ön plana çıkarmaması, Milli Takım arzusu ve hedeflerinin göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız. Sergen Hoca'nın Milli Takım'ın hedeflerine ulaşmasında başarılı olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

“KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ”

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Yalçın, “TFF Başkanı ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bugün kariyerimin en önemli günü. Bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah başarılı oluruz. Herkese ihtiyacımız var bundan sonraki süreçte. Umarım çok güzel günler bizi bekliyor” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yorumculuk yapıyordu.

"BU KOLAY BİR SÜRE DEĞİL"

Sergen Yalçın, "Hocam 'Bizim Çocuklar' olgusu tahribata uğradı. Bunu nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna, "Çok tahribata uğradığını düşünmüyorum. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Halkın teknik direktörüyüm. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süre değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı oluşturacağımızı düşünüyorum" cevabını verdi.

"BERKE ÖZER GELMEYİ ÇOK İSTİYOR, ÇÖZERİZ"

Deneyimli çalıştırıcı, "Berke Özer konusunda bizden önce yaşanan bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Berke de milli takıma gelmeyi çok istiyor. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Hepsini kolaylıkla çözebiliriz. Genç oyuncularımızı yeniden milli takıma kazandırmak da bizim görevimiz" dedi.

Berke Özer, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyiyor.

"LİSTELERDE YOKTU, KERAMET BURADA"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Vincenzo Montella'nın hakkını yemeyelim. Çalıştığı sürede başarılar elde etti, teşekkür ediyorum. Yabancı teknik adam da getirebilirdik. Bütün basın teknik direktör adayları yaptı. Bütün listelere baktım ama Sergen Yalçın hiç yoktu. Keramet herhalde burada... Haydi 1'e veya 2'ye yazmadınız... 6 veya 7. sıraya da mı yazılmazdı? Delikanlılığına ve futbol zekasına güveniyorum. Biliyorsunuz ayağıyla basket atan bir adam. Hem hocalık, hem de ağabeylik yaparak başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisi 'Bu gurur bana yeter! Daha çok çalışacağım' dedi. Futbol zekası hakkında konuşabilecek biri yok. Hakkında konuşanlar var. Kendisi çok çalışarak kim olduğunu göstermeli. Kendi adına çok çalışarak bunu göstermeli. Bazı insanlar konuşabilir ama hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu ve yaptıklarını biliyorum. Henüz 17 yaşındayken, Süleyman Seba döneminde Beşiktaş'taydı. O zamandan beri kendisini tanıyorum. Allah kalbine göre versin. Görevimiz saha dışında rahat çalıştırabilecek imkanları sunmak. Kardeşim doğru söyledim değil mi?" sözlerini sarf etti.

"ELEŞTİRİLERE ANTRENMANLIYIZ"

53 yaşındaki çalıştırıcı, "Eleştiri olacak, buna alışığız. Kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, ne olacağını göreceğiz. Planlarımızı ve hedeflerimizi zamanla göreceğiz. Eleştiriye alışığız, antrenmanlıyız. Çok sorun olmaz o kısım" ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIMI OLMAK İSTEDİĞİ YERE GETİRECEĞİZ”

Sergen Yalçın, “Anadolu kulüplerinde, küme düşme hattındaki takımlarda çalışmak bana çok büyük tecrübe kazandırdı. Sonra büyük takımlar dönemi başladı ve şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bu da büyük bir tecrübeydi benim için. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milli Takımı oyuncularla beraber olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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