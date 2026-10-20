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A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu

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A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu
Başlık ResmiA Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4 yıllığına A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiği Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları netleşti.

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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, ay yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü oldu. İtalyan teknik adamla yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ı 4 yıllığına Sergen Yalçın'a emanet etti.

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TEKNİK EKİBİ NETLEŞTİ

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'daki ekibinde Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Niyazi Eniseler, Erol Ayçiçek, Emre Gürbüz ve Tarık Egeli olacak. Yalçın ekibindeki isimlerle son olarak Beşiktaş döneminde birlikte çalışmıştı.

HER OYUNCU YERİNDEN İZLENECEK

Yalçın'ın yardımcılarının görevini şimdiden belirlediği, milli oyuncuların maçlarının televizyondan değil, stattan izlenmesi talimatını verdiği belirtildi.

YALÇIN'IN HOCALIK GEÇMİŞİ

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u da çalıştırdı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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