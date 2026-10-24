Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın için yeni açıklama: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın için yeni açıklama: Sözlerim yanlış anlaşıldı
Başlık ResmiŞenol Güneş'ten Sergen Yalçın için yeni açıklama: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ve 4 yıllık sözleşme imzalanan meslektaşı Sergen Yalçın ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Kaydet
|

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ve Sergen Yalçın'la ilgili katıldığı bir etkinlikteki sözlerinin farklı bir anlamda değerlendirilmemesi için yeni bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik direktör, herhangi bir beklenti içinde olmadığını ve sözlerinin serzeniş içermediğini vurguladı.

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında 2002'de Dünya Üçünçülüğü yaşadı.
Başlık ResmiŞenol Güneş, A Milli Takım'ın başında 2002'de Dünya Üçünçülüğü yaşadı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Daraldım" dedi, Sergen Yalçın sözlerine isyan etti: Bu nasıl bir kriter?
SPOR

"Daraldım" dedi, Sergen Yalçın sözlerine isyan etti: Bu nasıl bir kriter?

"BEKLENTİM YOKTU, KIRGIN DEĞİLİM"

74 yaşındaki teknik adam, "Katıldığım etkinlikte A Millî Takım'ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim cevabın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum. 'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir cevaptı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu" dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

A Milli Takım'da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir. Sergen Yalçın'a görevinde başarılar diliyorum. Milli Takım'ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Sergen Yalçın, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Başlık ResmiSergen Yalçın, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesi ve kendisiyle görüşme yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir soru yönetilen Şenol Güneş, "Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz" ifadelerini kullanmıştı.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.