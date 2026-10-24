Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın için yeni açıklama: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ve 4 yıllık sözleşme imzalanan meslektaşı Sergen Yalçın ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

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Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ve Sergen Yalçın'la ilgili katıldığı bir etkinlikteki sözlerinin farklı bir anlamda değerlendirilmemesi için yeni bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik direktör, herhangi bir beklenti içinde olmadığını ve sözlerinin serzeniş içermediğini vurguladı.

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında 2002'de Dünya Üçünçülüğü yaşadı.

"BEKLENTİM YOKTU, KIRGIN DEĞİLİM"

74 yaşındaki teknik adam, "Katıldığım etkinlikte A Millî Takım'ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim cevabın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum. 'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir cevaptı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu" dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

A Milli Takım'da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir. Sergen Yalçın'a görevinde başarılar diliyorum. Milli Takım'ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Sergen Yalçın, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesi ve kendisiyle görüşme yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir soru yönetilen Şenol Güneş, "Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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