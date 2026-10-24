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Spor

"Daraldım" dedi, Sergen Yalçın sözlerine isyan etti: Bu nasıl bir kriter?

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"Daraldım" dedi, Sergen Yalçın sözlerine isyan etti: Bu nasıl bir kriter?
Başlık Resmi"Daraldım" dedi, Sergen Yalçın sözlerine isyan etti: Bu nasıl bir kriter?

Yorumcu Nihat Kahveci, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninde kullanılan bir ifade üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı. Kahveci, "Leblebiyi havaya atıp ağzıyla tutabilene de 20 yıllık sözleşme verin" tepkisiyle adından söz ettirdi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın hakkında yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda tartışma çıkardı. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Hacıosmanoğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi.

Sergen Yalçın, kendisini 4 yıllığına A Milli Takım teknik direktörü yapan sözleşmeye imza attı.
Başlık ResmiSergen Yalçın, kendisini 4 yıllığına A Milli Takım teknik direktörü yapan sözleşmeye imza attı.
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"AYAĞIYLA BASKET ATAN ADAM"

İbrahim Hacıosmanoğlu, önceki gün Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sergen Yalçın hakkında, "Ben onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Sonra da zekası zaten başka bir şey. Biliyorsunuz, ayağıyla basket atan bir adam" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu: ütün listelere baktım ama Sergen Yalçın hiç yoktu. Keramet herhalde burada... Haydi 1'e veya 2'ye yazmadınız... 6 veya 7. sıraya da mı yazılmazdı?
Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu: ütün listelere baktım ama Sergen Yalçın hiç yoktu. Keramet herhalde burada... Haydi 1'e veya 2'ye yazmadınız... 6 veya 7. sıraya da mı yazılmazdı?

"LEBLEBİ ÖRNEĞİ" GÜNDEM OLDU

KontraSpor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, söz konusu özelliğin teknik direktörlük kriterleriyle ilgisi olmadığını vurgularken, ilginç bir örnekle eleştirisini dile getirdi.

46 yaşındaki eski oyuncu, "Vallahi daraldım yine. Sıkıldım abi, bunalıyorum abi! Ayakla basket atmanın A Milli Takım'ın teknik direktörlük kriteriyle ne alakası var? Nedir, ayağıyla basket atıyor! Leblebiyi havaya atıp ağzıyla tutabilene de 20 yıllık sözleşme verin o zaman. Bu nasıl bir kriterdir?" ifadelerini kullandı.

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