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TFF'den olay Sergen Yalçın iddiasına tepki: Hayal ürünü, art niyetli!

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TFF'den olay Sergen Yalçın iddiasına tepki: Hayal ürünü, art niyetli!
Başlık ResmiTFF'den olay Sergen Yalçın iddiasına tepki: Hayal ürünü, art niyetli!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 Kasım'da 4 yıllık sözleşme imzalanan A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili çok konuşulan iddia üzerine açıklama yayınladı. Bazı milli futbolcuların, Sergen Yalçın'ın telefonlarını cevapsız bıraktığı iddiası yalanlandı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

A Milli Futbol Takımı'nda sürekli oynayan 3 oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği ve içlerinden birinin, "Benim için yok hükmünde. Bana ekranda böyle sallayan bir adam teknik direktörüm olamaz. Milli Takım'da antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam" dediği iddiasına TFF'den tepki geldi.

Sergen Yalçın, Vincenzo MOntella sonrası A Milli Futbol Takımı'nın başına geçti.
Başlık ResmiSergen Yalçın, Vincenzo MOntella sonrası A Milli Futbol Takımı'nın başına geçti.
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"İLETİŞİM KRİZİ YAŞANMADI"

Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:
"Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.

Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde milli futbocular hakkında sert eleştirilerle gündemden düşmüyor.
Başlık ResmiSergen Yalçın, yorumculuk döneminde milli futbocular hakkında sert eleştirilerle gündemden düşmüyor.

A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103'üncü kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

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