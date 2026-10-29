Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

"Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyorlar" iddiası: "Benim hocam olamaz" resti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

A Milli Futbol Takımı'nda sürekli oynayan 3 oyuncunun, yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği ve içlerinden birinin, "Benim için yok hükmünde. Bana ekranda böyle sallayan bir adam teknik direktörüm olamaz. Milli Takım'da antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam" dediğini iddia edildi.

Kaydet
|

Vincenzo Montella'nın ardından Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirildiği A Milli Futbol Takımı'nda "tarihi rest" iddiası konuşuluyor. Televizyonda yorumculuk yaptığı dönemde birçok milli yıldız hakkında olumsuz yorumlarda bulunan deneyimli hocanın, bu sözler nedeniyle zor günler geçirdiği öne sürüldü.

Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Başlık ResmiSergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

"BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun YouTube kanalında yaptığı canlı yayında aktardıklarına göre; bazı milli futbolcular, Sergen Yalçın'a kazan kaldırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Daraldım" dedi, Sergen Yalçın sözlerine isyan etti: Bu nasıl bir kriter?
SPOR

"Daraldım" dedi, Sergen Yalçın sözlerine isyan etti: Bu nasıl bir kriter?

Yorumculuk dönemindeki eleştirileri nedeniyle hocaya sırt çeviren futbolcular olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Az önce kendimi A Milli Takım'da çok önemli bir konunun tam ortasında buldum, tesadüf oldu. Yanımda bir kişi, bir oyuncuyu aradı. 'Sergen Yalçın sana ulaşamıyor. Telefonlarına bakmıyormuşsun. Yardımcısı da arıyormuş' dedi. Milli Takım'da banko oynayan 2-3 oyuncuyu aramış ve Sergen Yalçın'ın telefonlarına bakmamışlar. Sebep ise şu; Yalçın'ın yorumculuk döneminde bu oyuncular hakkında çok sert ifadeler kullanması. Konuşulan oyuncular, yanımda 'Ben o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde. Milli Takım hocası olsa ne olur, bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz' dedi" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın 48'inci teknik direktörü oldu.
Başlık ResmiSergen Yalçın, A Milli Takım'ın 48'inci teknik direktörü oldu.

"BİRÇOK OYUNCU KAZAN KALDIRDI"

Sercan Hamzaoğlu'nun, "Birçok milli oyuncu şu an Sergen Yalçın'a kazan kaldırmış durumda ve telefonlara bakmıyorlar. 'Milli Takım'a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam' diyor. Bu olay yanımda oldu. Milli Takım Teknik Direktörü, şu an telefonda oyuncusuyla görüşemiyor ve oyuncu 'Benim için yok hükmünde' diyor" açıklaması gündeme oturdu.

ÖNERİLEN HABERLER
TFF 2
SPOR

TFF 2'nci Lig'den A Milli Takım'a gitti: Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.