"Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyorlar" iddiası: "Benim hocam olamaz" resti

A Milli Futbol Takımı'nda sürekli oynayan 3 oyuncunun, yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği ve içlerinden birinin, "Benim için yok hükmünde. Bana ekranda böyle sallayan bir adam teknik direktörüm olamaz. Milli Takım'da antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam" dediğini iddia edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Vincenzo Montella'nın ardından Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirildiği A Milli Futbol Takımı'nda "tarihi rest" iddiası konuşuluyor. Televizyonda yorumculuk yaptığı dönemde birçok milli yıldız hakkında olumsuz yorumlarda bulunan deneyimli hocanın, bu sözler nedeniyle zor günler geçirdiği öne sürüldü.

Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

"BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun YouTube kanalında yaptığı canlı yayında aktardıklarına göre; bazı milli futbolcular, Sergen Yalçın'a kazan kaldırdı.

Yorumculuk dönemindeki eleştirileri nedeniyle hocaya sırt çeviren futbolcular olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Az önce kendimi A Milli Takım'da çok önemli bir konunun tam ortasında buldum, tesadüf oldu. Yanımda bir kişi, bir oyuncuyu aradı. 'Sergen Yalçın sana ulaşamıyor. Telefonlarına bakmıyormuşsun. Yardımcısı da arıyormuş' dedi. Milli Takım'da banko oynayan 2-3 oyuncuyu aramış ve Sergen Yalçın'ın telefonlarına bakmamışlar. Sebep ise şu; Yalçın'ın yorumculuk döneminde bu oyuncular hakkında çok sert ifadeler kullanması. Konuşulan oyuncular, yanımda 'Ben o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde. Milli Takım hocası olsa ne olur, bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz' dedi" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın 48'inci teknik direktörü oldu.

"BİRÇOK OYUNCU KAZAN KALDIRDI"

Sercan Hamzaoğlu'nun, "Birçok milli oyuncu şu an Sergen Yalçın'a kazan kaldırmış durumda ve telefonlara bakmıyorlar. 'Milli Takım'a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam' diyor. Bu olay yanımda oldu. Milli Takım Teknik Direktörü, şu an telefonda oyuncusuyla görüşemiyor ve oyuncu 'Benim için yok hükmünde' diyor" açıklaması gündeme oturdu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala