Fenerbahçe ile Liverpool arasında 8 gollü düello

UEFA Gençlik Ligi 2026-2027 sezonundaki dördüncü hafta maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe U19 Takımı, mücadeleden 5-3 mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe ile Liverpool 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakası, İngiliz ekibinin 5-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

PENDİK'TE GOL YAĞMURU

Pendik Stadı’nda oynanan karşılaşmada Liverpool'un galibiyet gollerini 3, 13 ve 69. dakikalarda Will Wright, 20. dakikada Joshua Junior Sonni-Lambie ve 28. dakikada Finn Inglethorpe kaydetti. Sarı lacivertlilerin golleri ise 18 ve 29. dakikalarda Emin Eren Sayar, 68. dakikada Baran Yolaçan’dan geldi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fenerbahçe'de Ali Demirbilek, 90+2. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan çıktı.

Fenerbahçe - Liverpool

JESUS DE MİGUEL İÇİN SAYGI DURUŞU

La Liga 2'de Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta aldığı darbe sonrası yaşamını yitiren Tenerife futbolcusu Jesus de Miguel anısına karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

BİR SONRAKİ RAKİP SHAKHTAR

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin beşinci haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Shakhtar Donetsk’e konuk olacak.

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